В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность.

с чего всё началось

Как рассказали «Известиям» в федеральной службе и крупнейших банках, в зоне риска — производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, а также благотворительная деятельность. Именно здесь могут ужесточить контроль и усилить блокировки операций и счетов, полагают эксперты.

Происшествия Россияне встали на защиту избивших педофила полицейских 21 мая перед зданием следственного управления СКР в Боровичах собрались около ста местных жителей, которые встали на защиту полицейских и потребовали их отпустить, сообщает 47News. 446

Армия и оружие В МИД призвали США вывести ядерное оружие из Европы США для нормализации обстановки и перевода дискуссии в более спокойное русло следовало бы вывести из Европы свое нестратегическое ядерное оружие, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Происшествия В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122. 1

Общество Появилось расписание ЕГЭ по всем предметам Сегодня, 21 мая, Роспотребнадзор опубликовал новое расписание проведения Единого государственного экзамена по всем предметам. 157

Хоккей Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).

Биатлон Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону Александр Касперович, личный тренер лидера сборной России по биатлону Александра Логинова, объяснил, почему согласился на работу в национальной команде Болгарии.

Общество В Свердловской области продлили ограничительные меры Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры до первого июня.

Политика Зюганову продлили запрет на въезд на Украину Служба безопасности Украины (СБУ) приняла решение о продлении запрета на въезд в страну в отношении лидера КПРФ Геннадия Зюганова еще на три года.

Происшествия СМИ сообщили о выживших после падения самолета в Пакистане В результате падения самолета "Пакистанских международных авиалиний" рядом с аэропортом Карачи есть выжившие, сообщает газета Dawn.