В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность.

с чего всё началось

Как рассказали «Известиям» в федеральной службе и крупнейших банках, в зоне риска — производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, а также благотворительная деятельность. Именно здесь могут ужесточить контроль и усилить блокировки операций и счетов, полагают эксперты.

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