МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут работать всего четыре дня на этой неделе — с 8 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России, 12 июня. В Роструде рассказали, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня.

с чего всё началось

Россиян ждет короткая трудовая неделя в связи с Днем России. Рабочими будут всего четыре дня - с 8 по 11 июня, сообщили в Роструде.

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