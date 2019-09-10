Гаджеты
МонаВистаКорпорация Apple презентует новые модели iPhone
10 сентября вечером Apple планирует презентацию своих новых гаджетов, включая iPhone 11 и модернизированы "умные" часы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Трекер для вещей и сразу три iРhоnе. Что Apple покажет на презентации 10 сентября
Телеканал 360°08 сентября в 17:01
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удар по террористам в Латакии
По данным источника, российская авиация атаковала позиции боевиков «Ансар Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Кабани в провинции Латакия.
Красная весна 08:25
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Финансы
Эксперт предсказал доллар по 30 рублей
Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.
Известия 05:35
Происшествия
Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
Политика
«Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию
В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.
Ведомости вчера в 17:27
Общество
Шведский ученый призвал употреблять человеческое мясо
Как считает ученый, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.
Накануне.Ru 18:22
Шоу-бизнес
Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт
Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.
URA.Ru вчера в 17:50
Шоу-бизнес
Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях
Наталья Подольская поддержала западный тренд на публикацию откровенных снимков в соцсетях.
OAnews 14:00
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Происшествия
В США водитель Tesla уснул за рулем во время движения автомобиля
Радио Sputnik 11:10
Футбол
Криштиану забил уже 40 (сорока!) сборным. Он точно не робот?
1. забил в правый нижний с пенальти; 2. коряво пульнул из-за штрафной, мяч медленно, но хитро, скакал к вратарю – тот неудачно сложился и отбил в ворота; 3. в касание замкнул кросс Бернарду Силвы с правого фланга; 4. и метко пробил в дальний с левого края штрафной – тоже пас от Силвы.
Sports.ru 19:20
Экономика
РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса
Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Хоккей
Панарин открыл собственный благотворительный фонд
Газета.Ru 21:56
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией
COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната «А» заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.
Известия 19:24
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Гаджеты
Принтер Polaroid: фотографирует экран и печатает
Как пишет The Verge, этот гаджет позволяет печатать фотографии прямо со смартфона, на котором они сделаны.
TelecomDaily 17:33
Общество
В Госдуме предложили установить новый выходной для православных
Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru 20:39
Политика
Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела
На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.
REGNUM 15:19
Политика
Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова
Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.
Эхо Москвы 19:21
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор вчера в 05:30
Космос
Раскрыта одна из давних тайн галактики-спутника Млечного Пути
Ин-спейс.ру вчера в 11:00