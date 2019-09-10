10 сентября вечером Apple планирует презентацию своих новых гаджетов, включая iPhone 11 и модернизированы "умные" часы.

Армия и оружие Российская авиация нанесла удар по террористам в Латакии По данным источника, российская авиация атаковала позиции боевиков «Ансар Аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Кабани в провинции Латакия.

Общество Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.

Политика Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.

Финансы Эксперт предсказал доллар по 30 рублей Нулевой государственный долг России позволит стать стране островом стабильности, в то время как экономически развитые страны будут переживать кризис, рассказал «Известиям» генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин.

Происшествия Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.

Политика «Газпром» изучит вариант поставки газа в Китай через Монголию В понедельник, 9 сентября, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил президенту Владимиру Путину, что экспортные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» планируется начать с 1 декабря.

Общество Шведский ученый призвал употреблять человеческое мясо Как считает ученый, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.

Шоу-бизнес Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.

Шоу-бизнес Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях Наталья Подольская поддержала западный тренд на публикацию откровенных снимков в соцсетях.

Кино Назван самый провальный фильм в истории Голливуда Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).

Футбол Криштиану забил уже 40 (сорока!) сборным. Он точно не робот? 1. забил в правый нижний с пенальти; 2. коряво пульнул из-за штрафной, мяч медленно, но хитро, скакал к вратарю – тот неудачно сложился и отбил в ворота; 3. в касание замкнул кросс Бернарду Силвы с правого фланга; 4. и метко пробил в дальний с левого края штрафной – тоже пас от Силвы.

Экономика РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.

Экономика Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Британский генерал предупредил о новом соперничестве с Россией COBRA расшифровывается как Cabinet Office Briefing Room A («Комната «А» заседаний кабинета министров») — чрезвычайный правительственный комитет, который занимается координацией действий органов британского правительства в случаях региональных или национальных кризисов, а также во время зарубежных событий, которые имеют серьезные последствия для страны.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Общество Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.

Гаджеты Принтер Polaroid: фотографирует экран и печатает Как пишет The Verge, этот гаджет позволяет печатать фотографии прямо со смартфона, на котором они сделаны.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Политика Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.

Политика Премьер-министр Израиля эвакуирован из-под ракетного обстрела На юге Израиля в городе Ашдод охрана премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху срочно эвакуировала его со встречи с избирателями, сообщают 10 сентября в соцсетях очевидцы события.

Политика Украинские моряки, которые вернулись домой в рамках обмена заключенными, собрали деньги для Константина Котова Российский активист помогал им передачами в СИЗО, приходил на суды и стоял в пикетах в защиту политзаключенных украинцев, напомнил адвокат моряков Николай Полозов.