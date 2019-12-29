Экономика

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Российская газовая корпорация "Газпром" заплатила украинской компании "Нафтогаз" компенсации в размере $2,9 млрд. Украинский холдинг уже подтвердил получение денег, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Известия". Выплаты были сделаны по решению Стокгольмского арбитража.
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