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Корпорация IMAX решила уйти из России

Американская корпорация IMAX полностью прекращает свою деятельность в России, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика
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СпортКП
По информации Telegram-канала "Камера, топор!", с 1 июня всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон.
Газета.Ru
Мировые кассовые сборы в кинозалах IMAX с января по март составили $173,2 млн.
Газета.Ru
В России сеть IMAX насчитывает более 50 кинозалов.
A42.RU

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Корпорация IMAX решила уйти из России
Газета.Ru09:08
СМИ: IMAX ушла из России или, как минимум, приостановила деятельность
iXBT.com11:18
IMAX ушел из России, сократив всех сотрудников
Yakutsk.ru10:19
Сеть IMAX по-тихому ушла из России
Секрет фирмы09:23
СМИ: компания IMAX ушла из России
A42.RU09:10
Обновлено: компания IMAX покинула Россию
Игромания.ру11:18
IMAX ушла из России
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