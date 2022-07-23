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Корпорация IMAX решила уйти из России

Ряд инсайдеров и СМИ, в частности, «Бюллетень кинопрокатчика», сообщают
, что компания IMAX без лишнего шума свернула свой бизнес в России.
Игромания.ру
По информации Telegram-канала "Камера, топор!", с 1 июня всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон.
Газета.Ru
В России сеть IMAX насчитывала около 50 залов.
YA62.ru
После ухода крупнейших голливудских студий с российского рынка IMAX, специализирующейся на потенциальных блокбастерах, фактически стало нечего показывать.
Российская газета

Подробнее о событии

Инсайдер: IMAX «тихо» покинула рынок России
Gamemag.ruвчера в 07:54
Корпорация IMAX решила уйти из России
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YA62.ruвчера в 08:13
Компания IMAX ушла из России
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Источник: компания IMAX тихо ушла из России
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