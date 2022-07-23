Газета.RuКорпорация IMAX решила уйти из РоссииРяд инсайдеров и СМИ, в частности, «Бюллетень кинопрокатчика», сообщают, что компания IMAX без лишнего шума свернула свой бизнес в России.Игромания.руПо информации Telegram-канала "Камера, топор!", с 1 июня всех сотрудников российского офиса сократили по соглашению сторон.Газета.RuВ России сеть IMAX насчитывала около 50 залов.YA62.ruПосле ухода крупнейших голливудских студий с российского рынка IMAX, специализирующейся на потенциальных блокбастерах, фактически стало нечего показывать.Российская газетаЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuСпортКПYA62.ruИгромания.руЧемпионатA42.RUiXBT.comGamemag.ruРоссийская газетаПодробнее о событииИсточник: компания IMAX тихо ушла из РоссииЧемпионат09:13IMAX ушла из РоссииSports.ru07:44Американская компания IMAX уходит из РоссииYA62.ru08:13Компания IMAX ушла из РоссииРоссийская газета07:58Инсайдер: IMAX «тихо» покинула рынок РоссииGamemag.ru07:54Корпорация IMAX решила уйти из РоссииГазета.Ru09:08IMAX может уйти из России на фоне задолженности в размере $6,9 млрдКанобувчера в 09:01Показать ещёОценить34Поделиться