Экономика
Lenta.ruКорпорация МСП поддержала бизнес Смоленской области в период кризиса
Во время демонстрации продукции своих компаний министру промышленности и торговли Денису Мантурову и губернатору Смоленской области Алексею Островскому предприниматели региона рассказали о тех мерах поддержки Корпорации МСП, которые были наиболее эффективны для развития бизнеса до распространения коронавирусной инфекции и для преодоления последствий, связанных с пандемией.
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Денис Мантуров посетил динамично развивающиеся предприятия Смоленской области
Рабочий путь (г. Смоленск)12:43
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Коммерсантъ вчера в 22:22
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Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
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На глубине не менее 660 км формировались самые редкие и крупные алмазы
Формирование бора происходит на поверхности планеты.
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