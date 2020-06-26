Экономика

Lenta.ruLenta.ruКорпорация МСП поддержала бизнес Смоленской области в период кризиса

Во время демонстрации продукции своих компаний министру промышленности и торговли Денису Мантурову и губернатору Смоленской области Алексею Островскому предприниматели региона рассказали о тех мерах поддержки Корпорации МСП, которые были наиболее эффективны для развития бизнеса до распространения коронавирусной инфекции и для преодоления последствий, связанных с пандемией.
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Денис Мантуров посетил динамично развивающиеся предприятия Смоленской области

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Корпорация МСП поддержала бизнес Смоленской области в период кризиса

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Денис Валентинович Мантуров
Российский политик
Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 21 мая 2012. Заведующий кафедрой социальных технологий социологического факультета МГУ.
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