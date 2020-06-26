Во время демонстрации продукции своих компаний министру промышленности и торговли Денису Мантурову и губернатору Смоленской области Алексею Островскому предприниматели региона рассказали о тех мерах поддержки Корпорации МСП, которые были наиболее эффективны для развития бизнеса до распространения коронавирусной инфекции и для преодоления последствий, связанных с пандемией.

О чем говорит Смоленск

Футбол «Оренбург» отказался играть с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар» не состоится. Об этом заявил глава лиги Сергей Прядкин.

Общество Россия достигла цели ООН по ликвидации крайней нищеты В июне спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки 2030 года предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить Цели устойчивого развития - 2030 в срок. 1

Политика Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встреча прошла в режиме видеоконференции.

Политика Суд заочно арестовал украинского журналиста Муждабаева Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца объявленного в розыск украинского журналиста Айдера Муждабаева, которого обвиняют в призывах к терроризму. 202

Политика Лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях по поправкам В бюллетенях по поправкам к конституции нет ошибки с точки зрения лингвистики, фокусироваться нужно не на стилистике, а на смысле, заявила РИА Новости ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. 527

Происшествия В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника Воронеж, 26 июня 2020, 11:52 — REGNUM Тело 19-летнего призывника из Иркутской области Дмитрия В. было найдено рядом с котельной Воронежского авиазавода на улице Циолковского. 52

Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 1,1K

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 355

Политика Путин пригласил Макрона посетить Россию Президент России Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона посетить РФ, сообщается на сайте Кремля. 20

Шоу-бизнес Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки. 6

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,3K

Общество Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО. 196

Экономика Медведев направил Мишустину предложения по поддержке туризма Председатель "Единая Россия" Дмитрий Медведев направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложения о поддержке туризма, включая снижение налогов и платежей для компаний и гостиниц, сообщили в пресс-службе партии. 18

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 11