Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год
Принятие федерального закона о внесении изменений налоговый кодекс РФ принесет бюджету дополнительно порядка 100 млрд рублей в год за счет корректировки налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также порядка 90 млрд рублей от изменения условий взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).В источнике
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В Госдуму внесен проект о корректировке налога на допдоход от добычи углеводородного сырья
Парламентская газета17:17
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