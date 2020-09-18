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ТАСС
ТАСС

Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год

Принятие федерального закона о внесении изменений налоговый кодекс РФ принесет бюджету дополнительно порядка 100 млрд рублей в год за счет корректировки налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также порядка 90 млрд рублей от изменения условий взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).В источнике
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ФАН

Корректировка НДД в нефтяной отрасли принесет бюджету РФ 237 млрд рублей

ФАН20:27
ПРАЙМ

Корректировка механизма НДД в «нефтянке» и НДПИ принесет бюджету РФ 237 млрд руб в год

ПРАЙМ18:50
Парламентская газета

В Госдуму внесен проект о корректировке налога на допдоход от добычи углеводородного сырья

Парламентская газета17:17
Взгляд.ру

В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Взгляд.ру17:46
ТАСС

Кабмин внес в Госдуму законопроект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

ТАССвчера в 16:40
Финмаркет

Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября

Финмаркетвчера в 11:52

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию
Ruposters.ruвчера в 04:31
19

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за Навального

Европарламент принял резолюцию с требованиями о проведении независимого расследования инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным, усилении санкционного пакета против России и остановки "Северный поток-2".
CT newsвчера в 09:06
4,4K

КДК РФС примет решение по матчу «Ростов» — «Ротор» 22 сентября

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение по отменённому матчу восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и волгоградским «Ротором» 22 сентября.
RT на русскомвчера в 09:46
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Песков назвал ситуацию с Навальным абсурдной

В ситуации с "отравлением" Алексея Навального слишком много абсурда, и в Кремле никому верить на слово не собираются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы найденном на бутылке из томского номера Навального следов токсина группы "Новичок".
РИА Новостивчера в 08:50
2,9K

СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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ФАС оценит ситуацию на рынке гречки после сообщений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям и поставщикам гречки после сообщений о росте цен на эту крупу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомостивчера в 11:21
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Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

Центр разработок группы компаний S7 (владеет плавучим космодромом "Морской старт") приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой первой ступенью, этот опыт будет использован для производства новой ракеты для плавучего космодрома, сообщает на сайте центра.
РИА Новости20:06

Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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