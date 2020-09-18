ФАН 2

Принятие федерального закона о внесении изменений налоговый кодекс РФ принесет бюджету дополнительно порядка 100 млрд рублей в год за счет корректировки налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья, а также порядка 90 млрд рублей от изменения условий взимания налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).