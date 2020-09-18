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ТАСС
ТАСС

Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год

"Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ", - сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту.В источнике
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Взгляд.ру

В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Взгляд.ру17:46
Парламентская газета

В Госдуму внесен проект о корректировке налога на допдоход от добычи углеводородного сырья

Парламентская газета17:17
ПРАЙМ

Кабмин внес в Госдуму законопроект об инвестстимулах по НДПИ для Приобки «Роснефти»

ПРАЙМ17:53
ТАСС

Кабмин внес в Госдуму законопроект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

ТАССвчера в 16:40
Финмаркет

Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября

Финмаркетвчера в 11:52

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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Футболисты «Баварии» забили восемь безответных мячей в ворота «Шальке»

В матче первого тура чемпионата Германии по футболу мюнхенская "Бавария" на поле домашней "Альянц Арены" разгромила команду "Шальке", забив в ворота соперника восемь безответных мячей – 8:0. У победителей встречи хет-трик оформил Серж Гнабри (4-я, 47-я, 59-я минуты) и по разу отличились Леон Горецка (19), Роберт Левандовски (31), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).
Вести.Ruвчера в 16:30

Диетолог из Испании рассказала о действенном методе похудения

Суть диеты состоит в том, чтобы во время приема пищи половина тарелки состояла из овощей, четверть из белков, еще четверть из сложных углеводов с небольшим добавлением жиров в виде нерафинированного оливкового масла высшего качества (прежде всего), авокадо, орехов и семян, передает "ИноСМИ".
iReactor17:57

Определен главный способ распространения коронавируса

Ученые Медицинского центра Монтефиоре, больницы Пенсильванского университета и других центров здравоохранения США определили, что коронавирус распространяется главным образом через воздушные аэрозоли, а не через поверхности.
Lenta.ruвчера в 12:50
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«Лукойл» возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний в России

Forbes публикует ежегодный рейтинг 200 крупнейших частных компаний Россиинттрs: / / t.co / vqfGaSLpMd — ForbesRussia (@ ForbesRussia) September 17, 2020 Общая выручка 200 компаний в 2019 году составила 45,3 триллиона рублей.
Компания17 сентября в 03:02
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Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон

Все числа по просмотрам руководство стриминга не озвучивает, но отмечает, что после премьеры первых трех эпизодов шоу, два из которых были срежиссированы Ридли Скоттом, на второй неделе показа аудитория сериала выросла почти в два раза.
Российская газетавчера в 03:45
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