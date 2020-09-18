Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год
"Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ", - сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту.В источнике
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Парламентская газета17:17
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