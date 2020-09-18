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ТАСС
ТАСС

Корректировка НДД принесет бюджету около 100 млрд рублей в год

"Реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ", - сказано в финансово-экономическом обосновании к проекту.В источнике
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ПРАЙМ

Корректировка механизма НДД в «нефтянке» и НДПИ принесет бюджету РФ 237 млрд руб в год

ПРАЙМ18:50
Взгляд.ру

В Госдуму внесены законопроекты о НДД, НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Взгляд.ру17:46
Парламентская газета

В Госдуму внесен проект о корректировке налога на допдоход от добычи углеводородного сырья

Парламентская газета17:17
ТАСС

Кабмин внес в Госдуму законопроект о корректировке НДД от добычи углеводородного сырья

ТАССвчера в 16:40
Финмаркет

Бюджетный комитет Госдумы планирует рассмотреть законопроект об НДПИ 21 сентября

Финмаркетвчера в 11:52

Россия возобновляет авиасообщение со странами СНГ

Открываются полеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию Россия возобновляет авиасообщение с Южной Кореей, Казахстаном, Киргизией и Белоруссией — полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск начнутся с 21 сентября.
Коммерсантъвчера в 14:46
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В Томске сотрудников ФБК вызывали на опрос по делу Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) томская полиция хотела вручить повестки на опрос, а на допрос в СК их не вызывали.
РИА Новости17 сентября в 12:01
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Фильм «Пугало» получил главный приз фестиваля «Кинотавр»

Лучшей актрисой на фестивале «Кинотавр» назвали Валентину Романову-Чыскыырай, исполнившую главную роль в фильме «Пугало», приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Онохов из картины «Китобой».
RT на русскомвчера в 13:25
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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В США вводится запрет на WeChat и TikTok

Мобильное приложение TikTok Американский президент Дональд Трамп подписал указ, по которому в США с 20 сентября запрещено "любое оказание услуг по распространению и сопровождению" WeChat и TikTok.
REGNUMвчера в 13:04
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СПЧ ООН призвал власти Белоруссии прекратить избивать демонстрантов

Минск, 18 сентября 2020, 23:16 — REGNUM Совет ООН по правам человека 18 сентября провёл экстренные дебаты по белорусской проблеме и принял резолюцию, в которой выразил глубокую обеспокоенность ситуацией с правами человека в этой постсоветской республике.
REGNUMвчера в 16:16
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