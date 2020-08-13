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Газета.Ru
Газета.Ru

Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
 со ссылкой на информированный источник.
РБК13:19
Подробнее о событии
RT на русском

СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко

RT на русском14:09
ГЛАС.RU

С белорусских государственных телеканалов увольняются ведущие и журналисты

ГЛАС.RU06:32
РБК

Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

РБК13:19
Взгляд.ру

Уволился глава журналистского пула Лукашенко

Взгляд.ру12:57
Lenta.ru

Журналист пула Лукашенко уволился с госканала Белоруссии

Lenta.ru12:18
РИА Новости

Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ

РИА Новости13:44
Дождь

С белорусского госканала ОНТ уволился корреспондент президентского пула

Дождь06:05
КП - Беларусь

Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи «Антифейк» ОНТ и журналист президентского пула

КП - Беларусь08:40

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ru10:21
137

Мэр Жодино в Белоруссии назвал условие вывода ОМОНа из города

На видеозаписи встречи Заблоцкого с горожанами, размещенном на YouTube-канале Euroradio Live, можно увидеть, как мэр говорит, что ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как поступит доклад о том, что угрозы захвата административных зданий нет.
РБК08:26
23

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ru10:53
24

Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
27

В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ruвчера в 05:41
3

Ученый рассказал о непредсказуемом «геофизическом» оружии США

"Появляется возможность влиять и на недра планеты", - сообщил ученый, отметив, что это представляет серьезную проблему, так как на сегодняшний день невозможно спрогнозировать, как и на какой регион на Земле повлияет HAARP в случае его применения.
Газета.Ru14:45
59