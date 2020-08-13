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Газета.Ru
Газета.Ru

Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
 со ссылкой на информированный источник.
РБКвчера в 13:19
Подробнее о событии
Известия

Глава президентского пула журналистов Белоруссии заявил об увольнении

Известиявчера в 14:13
RT на русском

СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко

RT на русскомвчера в 14:09
Ведомости

СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко

Ведомостивчера в 13:38
РИА Новости

Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ

РИА Новостивчера в 13:44
РБК

Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

РБКвчера в 13:19
Lenta.ru

Журналист пула Лукашенко уволился с госканала Белоруссии

Lenta.ruвчера в 12:18
Дождь

С белорусского госканала ОНТ уволился корреспондент президентского пула

Дождьвчера в 06:05
КП - Беларусь

Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи «Антифейк» ОНТ и журналист президентского пула

КП - Беларусьвчера в 08:40

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
Вечерний курьервчера в 15:57
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Инсайдеры: 4K у PlayStation 5 будет «фальшивым»

Инсайдер Джефф Грабб, известный под ником Venturebeat, не разделяет всеобщего оптимизма, связанного с аппаратным устройством PlayStation 5. По его словам, технология SmartShift от AMD, используемая в новой консоли, может оказать приставке медвежью услугу.
Машины и Механизмывчера в 15:41

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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