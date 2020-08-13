Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
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9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.В источнике
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