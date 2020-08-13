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Газета.Ru
Газета.Ru

Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.В источнике
С чего всё началось
Ведущий белорусского телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко написал заявление об увольнении, сообщает Tut.by
 со ссылкой на информированный источник.
РБК13:19
Подробнее о событии
Известия

Глава президентского пула журналистов Белоруссии заявил об увольнении

Известия14:13
RT на русском

СМИ узнали об увольнении с канала ОНТ журналиста из пула Лукашенко

RT на русском14:09
Lenta.ru

Журналист пула Лукашенко уволился с госканала Белоруссии

Lenta.ru12:18
Ведомости

СМИ узнали об увольнении журналиста из пула Лукашенко

Ведомости13:38
РБК

Журналист президентского пула Лукашенко написал заявление об увольнении

РБК13:19
РИА Новости

Глава президентского пула Лукашенко уволился с канала ОНТ

РИА Новости13:44
Дождь

С белорусского госканала ОНТ уволился корреспондент президентского пула

Дождь06:05
КП - Беларусь

Написал заявление на увольнение Дмитрий Семченко – ведущий одиозной передачи «Антифейк» ОНТ и журналист президентского пула

КП - Беларусь08:40

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъ15:52
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Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Дону10:11
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
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В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+10:43