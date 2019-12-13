Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.

Корреспондента НТВ не пустили на Украину

Политика Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.

Политика Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".

Политика В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.

Политика США сняли санкции с нескольких российских компаний Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».

Общество Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.

Происшествия Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Общество Госдума отказалась отменять техосмотр личного автотранспорта Госдума при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.

Шоу-бизнес Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.

Здоровье Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.

Кино «Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.