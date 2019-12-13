Политика
ТАССКорреспондента НТВ не пустили на Украину
Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
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Футбол
Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Политика
Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
Политика
В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину
Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Биатлон
Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира
Происшествия
В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн
Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Общество
Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева
Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Происшествия
Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м
Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр личного автотранспорта
Госдума при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Общество
ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла
Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Армия и оружие
Forbes признал уникальность российской подлодки
Напомним, что Б-274 "Петропавловск-Камчатский" представляет из себя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Политика
Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Армия и оружие
В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы
Футбол
Колосков не видит пользы в возвращении системы «весна-осень»
Экс-президент РФС Вячеслав Колосков не считает необходимым возвращение российского футбола к системе «весна-осень».
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Музыка
Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва
Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Кино
«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера
Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
США и Китай договорились о торговом перемирии
Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.