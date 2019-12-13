Политика

ТАССТАССКорреспондента НТВ не пустили на Украину

Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
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Журналиста НТВ не пустили на Украину

РИА Новости12:05

Журналистов НТВ не пустили на Украину

Телеканал 360°11:56

Корреспондента НТВ не пустили на Украину

ТАСС10:22

Журналист НТВ рассказал, как его не пустили на Украину

REGNUM11:01

Съемочной группе НТВ отказали во въезде на Украину

Lenta.ru10:54

Журналистов НТВ не пустили на Украину

Взгляд.ру10:37

Российских журналистов в очередной раз не пустили на Украину

Российская газета11:15
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Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
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Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Политика

Скабеева не оценила ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущая Ольга Скабеева негативно оценила в своем Telegram-канале шуточный ответ президента Украины Владимира Зеленского на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Иркутский губернатор Левченко ушел в отставку

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначал врио главы региона Игоря Кобзева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 09:52
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
РИА Новости 09:08
Политика

В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Биатлон

Миронова завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира

LiveResult.Ru 12:03
Происшествия

В Башкирии высокопоставленного чиновника задержали за взятку в 3 млн

Чиновника задержали сотрудники регионального управления ФСБ с поличным сразу после получения денег.
Российская газета 09:52
Общество

Адвокат поддержал заявление подозреваемой в убийстве Шеремета об обстреле Киева

Адвокат Юлии Кузьменко, подозреваемой в закладке бомбы под авто погибшего журналиста Павла Шеремета, Владислав Добош не увидел желании подзащитной «лупануть градами по Киеву» ничего преступного.
Взгляд.ру 11:37
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО 04:33
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр личного автотранспорта

Госдума при рассмотрении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Российская газета 06:33
Общество

ТНТ отказался от показа сериала «Слуга народа» с Зеленским

Московский Комсомолец 11 декабря в 15:39
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
МР7.ру 09:24
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 04:22
Армия и оружие

Forbes признал уникальность российской подлодки

Напомним, что Б-274 "Петропавловск-Камчатский" представляет из себя дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка".
Ferra 07:04
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Политика

Путин прилетел в Набережные Челны на 50-летие «КамАЗа»

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Набережные Челны.
Росбалт 08:56
Армия и оружие

В ДНР заявили об успешном испытании комплексов радиоэлектронной борьбы

Аргументы и Факты 11 декабря в 07:51
Футбол

Колосков не видит пользы в возвращении системы «весна-осень»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков не считает необходимым возвращение российского футбола к системе «весна-осень».
ProstoProSport 02:55
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости вчера в 04:55
Музыка

Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

Андрей Данилко вернул свое альтер-эго Верку Сердючку после 6-летнего перерыва.
Piter.tv 09:37
Кино

«Властелин колец» обойдётся без Уилла Поултера

Команда, работающая над проектом "Властелин колец", ещё не опубликовала информацию о том, какая роль в сериале была предназначена звёздному актёру Уиллу Поултеру, но уже вынуждена искать ему замену.
Ревизор.ру 09:30
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Политика

США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
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