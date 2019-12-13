Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.

Журналиста НТВ не пустили на Украину

Происшествия Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.

Музыка Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием «Make It Rain Champagne».

Общество Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".

Экономика С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).

Политика Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.

Политика Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Происшествия СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы» Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Происшествия В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.

Армия и оружие Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.

Происшествия Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста Тимирязевский суд Москвы вынес приговор преступной группе, в которую входили пятеро полицейских: по версии следствия, сообщники изнасиловали 55-летнего юриста черенком от лопаты и совершили ряд других преступлений.