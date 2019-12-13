Политика
РИА НовостиЖурналиста НТВ не пустили на Украину
Погранслужба Украины отказала во въезде журналисту телеканала НТВ Сергею Савину, сообщил в пятницу руководитель пресс-службы ведомства Андрей Демченко.
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Происшествия
Глава московского офиса Абызова скрылся от следствия за границей
На заседании Басманного суда следователь сообщил, что глава московского офиса экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова скрылся от следствия за границей.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановлении карьеры
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием «Make It Rain Champagne».
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Общество
Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества
В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
Экономика
С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда
Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Политика
Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году
Авто
Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии
Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
Политика
Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу
Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Энергетика
В следующем году цена на газ на Украине вырастет почти на 30%
Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров.
Политика
Песков ответил на слова Зеленского о рукопожатии с Путиным
Слова шестого украинского президента Владимира Зеленского о готовности десять раз пожать руку Путину, если Украине вернут Донбасс, и сто — если вернут Крым, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков
Центробанк РФ отозвал лицензии сразу у двух российских банков. Приказ опубликован на официальном сайте Банка России.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Происшествия
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» полностью ликвидирован
Пожарным удалось окончательно ликвидировать возгорание на борту авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Политика
Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости
В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
Армия и оружие
Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии
Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии.
Происшествия
Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»
Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
Политика
МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах
Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Происшествия
Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста
Тимирязевский суд Москвы вынес приговор преступной группе, в которую входили пятеро полицейских: по версии следствия, сообщники изнасиловали 55-летнего юриста черенком от лопаты и совершили ряд других преступлений.
Шоу-бизнес
Елена Корикова готовится судиться из-за ложных обвинеий
Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Общество
К смерти Лужкова могла привести ошибка врачей
В смерти бывшего мэра Москвы Юрий Лужкова ключевую роль могла сыграть ошибка врачей немецкой клиники, где экс-градоначальник проходил плановое лечение, заявил журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook.