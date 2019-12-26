Происшествия
РБКЖурналистку «Новой газеты» отпустили после допроса
Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву). Об этом РБК сообщил адвокат журналистки Петр Заикин.
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с чего всё началось
После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали. В "Новой газете" связали обыск с публикациями журналистки, в которых рассказывалось о событиях на Востоке Украины и ЧВК "Е. Н. О. Т. корп.".Коммерсантъ05:13
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Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Хоккей
Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира
Наука
Токсины лапками могут чувствовать малярийные комары
Как объяснили эксперты, белок, находящийся на конечностях комаров, контактирует с инсектицидом сразу после того, как насекомое приземляется на обработанную им противомоскитную сеть.
Происшествия
В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски
В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз
В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск
Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Единоборства
Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова
Титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, бросившему ему вызов.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Автоспорт
Объявлен состав команды «КамАЗ-мастер» на «Дакар-2020»
Стало известно, в каком составе команда «КамАЗ-мастер» поедет на ралли «Дакар-2020», которое впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии.
Экономика
АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»
АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступило дочернее предприятие "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
Происшествия
Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой
В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Футбол
«Панарин рассказал правду про жизнь российского народа». Итоги года от Геннадия Орлова
Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном подвел итоги 2019 года.
Армия и оружие
Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты
Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Общество
Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников
С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слова Собчак о работе в маникюрном салоне
Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала «маникюршей» в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний
Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности.