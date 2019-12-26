Происшествия

РБКРБКЖурналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

Следователь СК отпустил после допроса специального корреспондента «Новой газеты» Юлию Полухину (Мартовалиеву). Об этом РБК сообщил адвокат журналистки Петр Заикин.
Читать в источнике
Комментировать459
с чего всё началось

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.»

После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали. В "Новой газете" связали обыск с публикациями журналистки, в которых рассказывалось о событиях на Востоке Украины и ЧВК "Е. Н. О. Т. корп.".
Коммерсантъ05:13

Подробнее о событии

Спецкора «Новой газеты» отпустили после допроса

Коммерсантъ11:34

Спецкорр «Новой газеты», у которой провели обыск, стала свидетелем по делу «Е.Н.О.Т»

Интерфакс12:42

В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»

RT на русском09:06

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК10:56

Корреспондента «Новой газеты» отпустили после допроса

РИА Новости11:23

Корреспондент "Новой газеты" Полухина стала свидетелем по делу организации "Е.Н.О.Т."

ТАСС12:54

СК: спецкора «Новой газеты» допросили в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т». Ее отпустили с Петровки, 38

Новая газета08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Общество

На могиле рэпера Децла произошел пожар

РБК 12:02
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Хоккей

Россия уступила Чехии в стартовом матче молодежного чемпионата мира

Российская газета 11:59
Происшествия

В Липецкой области опрокинулся рейсовый автобус

Вести.Ru 11:42
Наука

Токсины лапками могут чувствовать малярийные комары

Как объяснили эксперты, белок, находящийся на конечностях комаров, контактирует с инсектицидом сразу после того, как насекомое приземляется на обработанную им противомоскитную сеть.
МедиаПоток 02:44
Происшествия

В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски

В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Вести.Ru 05:02
Политика

«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Газета.Ru 08:07
Технологии

Volkswagen создал робота для подзарядки электромобилей

Известия 07:59
Шоу-бизнес

Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Происшествия

В Мурманской области на детском утреннике умер Дед Мороз

В одном из детских садов Североморска на новогоднем утреннике умер мужчина, исполнявший роль Деда Мороза.
REGNUM 09:47
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 12:10
Происшествия

В Петербурге нашли останки жертвы историка Соколова, сообщают СМИ

РИА Новости 11:10
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

Валиева улетела в Будапешт на выходные со своим молодым человеком. Произошла утечка бытового газа, пианистку спасти не удалось.
Новый День вчера в 00:45
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Происшествия

Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Коммерсантъ 10:11
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия 24 декабря в 22:57
Происшествия

Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Нелли Арашукова и Камилла Агоева, мать и сестра обвиняемого в тяжких преступлениях Рауфа Арашукова, объявлены в федеральный розыск, сообщила РИА Новости адвокат экс-сенатора Марина Андреева.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
Единоборства

Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова

Титулованный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил главе Чечни Рамзану Кадырову, бросившему ему вызов.
Южный Федеральный 12:36
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Автоспорт

Объявлен состав команды «КамАЗ-мастер» на «Дакар-2020»

Стало известно, в каком составе команда «КамАЗ-мастер» поедет на ралли «Дакар-2020», которое впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии.
НТВ 11:57
Экономика

АФК «Система» продала свои акции «МТС Банка»

АФК «Система» продала 4,5% акций «МТС Банка». Покупателем выступило дочернее предприятие "МТС" - "Mobile TeleSystems B. V".
ГЛАС.RU 12:47
Происшествия

Трех подозреваемых в избиении силовиков задержали под Самарой

В Самарской области задержали трех подозреваемых в избиении трех сотрудников правоохранительных органов.
Газета.Ru 13:02
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Футбол

«Панарин рассказал правду про жизнь российского народа». Итоги года от Геннадия Орлова

Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном подвел итоги 2019 года.
Sport24.ru 08:00
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Армия и оружие

Советский танк выдержал попадание противотанковой ракеты

Советский танк Т-62, который до сих пор состоит на вооружении в Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты боевиков.
Ридус 06:07
Общество

Почти 2 млн граждан Украины попали в госреестр должников

С начала года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн граждан Украины.
ИА Новороссия 24 декабря в 06:44
Шоу-бизнес

Рудковская ответила на слова Собчак о работе в маникюрном салоне

Ранее Собчак на своём шоу заявила, что Рудковская работала «маникюршей» в сочинском салоне, где через некоторое время встретила бизнесмена Виктора Батурина.
News.ru 08:50
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у трех страховых компаний

Лицензия на добровольное личное страхование, кроме добровольного страхования жизни, была отозвана у медстраховщика "Урал-Рецепт М" (Екатеринбург) в связи с добровольным отказом компании от деятельности.
Интерфакс 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное