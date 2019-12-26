После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали. В "Новой газете" связали обыск с публикациями журналистки, в которых рассказывалось о событиях на Востоке Украины и ЧВК "Е. Н. О. Т. корп.".

с чего всё началось

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