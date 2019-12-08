Общество

Вести.RuВести.RuКоррупционеров стало меньше, констатировал Бастрыкин

Следственный комитет зафиксировал снижение числа коррупционеров среди работников правоохранительных органов. Об этом завил глава Следкома Александр Бастрыкин. В интервью "Российской газете" он констатировал снижение преступлений коррупционной направленности за год на 5–10%.
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с чего всё началось

Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, что в 2019 году по расследованным преступлениям коррупционной направленности возмещен ущерб на сумму 2 миллиарда 47 миллионов рублей.
Российская газета06:18

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В России снизилось число обвиняемых в коррупции силовиков

RT на русском12:17

Бастрыкин: В этом году в суды направлено 6468 уголовных дел о коррупции

Российская газета06:18

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Коммерсантъ09:08

Следственный комитет взыскал с коррупционеров два миллиарда рублей

Комсомольская правда07:53

С коррупционеров в России за год взыскали более двух миллиардов рублей

РИА Новости07:12

Глава СК РФ рассказал о доле взяток в коррупционных преступлениях

News.ru07:40

Бастрыкин назвал взысканную с коррупционеров сумму в 2019 году

РБК09:27
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