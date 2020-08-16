Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей
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Президентский кортеж прибыл к Дому правительства Белоруссии, сообщает ТАСС. Дом правительства расположен на площади Независимости в Минске, где сегодня должен пройти митинг в поддержку действующей власти. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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