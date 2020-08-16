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Газета.Ru
Газета.Ru

Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей

Президентский кортеж прибыл к Дому правительства Белоруссии, сообщает ТАСС. Дом правительства расположен на площади Независимости в Минске, где сегодня должен пройти митинг в поддержку действующей власти. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента.В источнике
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РБК

Кортеж Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

РБК05:15
РИА Новости

Участники акции в поддержку Лукашенко прибывают на автобусах

РИА Новости05:03
Газета.Ru

Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей

Газета.Ru04:39
Lenta.ru

В центр Минска стянули ОМОН

Lenta.ru04:53
RT на русском

В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа

RT на русском04:55
Коммерсантъ

Центр Минска перекрыт перед митингами за и против Лукашенко

Коммерсантъ04:21
ТАСС

На площади Независимости в Минске находятся около 400 человек

ТАСС05:12

В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США
Lenta.ru13 августа в 07:13
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
209

Болтон допустил объявление Трампом о выходе США из НАТО до выборов

Как отметил Болтон в беседе с журналистом испанского издания Razon, за это время Трамп может встретиться с лидером КНДР и объявить мир на Корейском полуострове, может вывести все силы США из Афганистана или объявить о выходе США из НАТО.
Известия03:08
8

Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
12

Пилот «Формулы-2» получил перелом позвонка во время гонки в Барселоне

Индонезийский пилот Шон Гелаэль из команды DAMS получил перелом позвонка во время первой гонки "Формулы-2" в Барселоне в субботу, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости03:38

Создатели мультфильма «Красавица и чудовище» не оценили ремейки Disney

Лос-Анджелес, США, 16 августа 2020, 07:18 — REGNUM Создатели оригинального мультфильма Disney «Красавица и чудовище» сказали, что они испытывают «смешанные чувства» по поводу серии игровых ремейков на основе классических мультфильмов компании.
REGNUM00:18