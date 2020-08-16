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Общественная служба новостей

В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж

У Дома правительства в Минске начинается митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Коммерсантъ

Метод площадей

Коммерсантъ09:12
РИА Новости

В Минске начался митинг в поддержку Лукашенко

РИА Новости06:17
Lenta.ru

В центр Минска стянули ОМОН

Lenta.ru04:53
Комсомольская правда

Люди собираются на митинг в поддержку Лукашенко в Минске

Комсомольская правда06:03
RT на русском

В Минске к Дому правительства стягивают наряды ОМОНа

RT на русском04:55
РБК

Кортеж Лукашенко прибыл к Дому правительства в Минске

РБК05:15
ТАСС

Президентский кортеж прибыл к месту проведения митинга в поддержку Лукашенко

ТАСС04:47

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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Депутат Рады заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бывший президент Петр Порошенко планирует государственный переворот на Украине в День независимости 24 августа, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
РИА Новости19:38
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Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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Участвовавших в служениях схимонаха Сергия отлучили от церкви

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл выступил с обращением, в котором назвал предательством участие в служениях лишенного сана схимонаха Сергия, одного из основателей Среднеуральского женского монастыря.
ТАСС01:43
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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