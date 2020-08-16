В Минске на митинг в поддержку Лукашенко прибыл президентский кортеж
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У Дома правительства в Минске начинается митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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