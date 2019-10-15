Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрКортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС

Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте. Журналисты отмечают, что так в Эмиратах проявляют высокий уровень уважения. Сам глава государства ехал в лимузине Aurus.
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Как Путина встретили в ОАЭ

RT на русском08:34

Кортеж Путина в Абу-Даби сопроводили машины с надписью ДПС. Видео

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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Российская газета05:11

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Lenta.ru05:39

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС»

РИА Новости06:16

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ТАСС06:00

Кортеж Путина в Эмиратах сопроводили «фальшивые» машины ДПС

Московский Комсомолец05:05
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