Политика
ТВ ЦентрКортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины ДПС
Кортеж президента России Владимира Путина в Абу-Даби сопроводили местные полицейские автомобили с надписью ДПС на русском языке на капоте. Журналисты отмечают, что так в Эмиратах проявляют высокий уровень уважения. Сам глава государства ехал в лимузине Aurus.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество
Мать убитой 9-летней девочки обратилась к жителям Саратова
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева поблагодарила горожан за поддержку.
Общественное мнение вчера в 09:33
Общество
В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Технологии
Фондовая биржа Nasdaq добавила криптовалютный индекс
Вторая по величине фондовая биржа Nasdaq добавила индекс на основе 100 криптоактивов под названием CIX100, сообщает Cointelegraph.
РБК 11:01
Общество
МВД отметило рост преступлений против половой неприкосновенности детей
В МВД сообщили, что за пять лет в России резко возросло количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Взгляд.ру 10:57
Экономика
Счётная палата признала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан российский бюджет в 2020–2022 годах, нереалистичен.
News.ru вчера в 05:40
Спорт
Гендиректор РУСАДА обвинил чиновников в подмене допинг-проб
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался по поводу измененных данных московской лаборатории, передает The New York Times.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
В Ставрополе прошли обыски и допросы у сторонников Навального
Во вторник, 15 октября, в России массово проходят обыски у сторонников Алексея Навального, многих вызвали на допросы.
Блокнот Ставрополь 05:22
Футбол
Вратарь сборной Кипра пообещал болеть за Артема Дзюбу
Голкипер сборной Кипра Урко Пардо заявил, что теперь будет болеть за форварда российской сборной Артема Дзюбу в бомбардирской гонке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Петербургский дневник 05:05
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Футбол
Глава Болгарского футбольного союза подал в отставку
Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов принял решение подать в отставку со своего поста, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:52
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Экономика
В России начали проект по «цифровизации зерна»
В России готовится проект по цифровизации учета и торговли зерном на спотовом рынке, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 11:01
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров
Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.
Новые автомобили 03:48
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 13 октября в 16:02
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК 07:43
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Волейбол
Российские волейболисты завершили выступление на Кубке мира
Мужская сборная России по волейболу завершила выступление на Кубке мира в Японии после победы над командой Туниса в своем заключительном матче на турнире.
Известия 07:28
Здоровье
Медведев дал поручения регионам по национальным проектам
Реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография" в регионах обсудили на заседании президиума профильного Совета при Президенте России под руководством Дмитрия Медведева.
Крым 24 вчера в 17:01
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского
Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.
Discover24 02:58
Политика
Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
RT на русском 10:28
Политика
Опубликован «план Даллеса» против Навального
Фото: Соцсети Издание The Insider опубликовало письма из взломанной почты консультанта Администрации Президента Константина Костина, которые повествуют о «плане борьбы с Навальным».
Столица С 08:58
Происшествия
Боец MMA Мирзаев был избит в своей квартире за оскорбления Хабиба
На бойца смешанного стиля (MMA) Расула Мирзаева было совершено нападение в его собственной квартире в Москве.
Газета.Ru 04:53