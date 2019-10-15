Политика
Газета.RuАвтомобиль Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»
Надпись видна на видеоролике, который выложил на своей странице в твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Отмечается, что встреча прошла во дворце Каср аль-Ватан. Когда Путин подъехал к нему, над зданием пролетела эскадра истребителей.
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