Политика
Российская газетаКортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
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Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Политика
Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России
Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Происшествия
В Приморье заключенный опубликовал в Сети интимные фото учительницы
Во Владивостоке заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики.
РИА Новости вчера в 12:21
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Космос
Инженер НАСА предложил ракетный двигатель, которому не нужно топливо
Дэвид Бернс из Центра космических полетов Маршалла НАСА в Хантсвилле называет устройство спиральным двигателем.
LentaChel.ru 13 октября в 06:00
Авто
Новый Volkswagen Golf показали до премьеры
Маски сняты: хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
Автоновости дня 05:21
Армия и оружие
Эрдоган рассказал об успехах операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в результате операции «Источник мира» на севере Сирии от террористов очистили одну тысячу километров территории вдоль границы.
Парламентская газета 05:50
Кино
Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене
Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.
Время Пресс 04:00
Кино
На «России-1» стартует показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Режиссером третьей части "Екатерины" стал Дмитрий Иосифов.
Piter.tv 06:16
Происшествия
В Орске нашли расчлененное тело женщины
Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Общество
Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье
Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Происшествия
Студент керченского университета подрался с преподавателем
Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Общество
Из галереи в Сан-Франциско украли гравюру Сальвадора Дали
Комсомольская правда вчера в 21:22
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
RT на русском вчера в 11:20
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Футбол
Ибрагимович показал «космический» трюк
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вновь продемонстрировал технику владения мячом.
Матч ТВ 03:06
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Lenta.ru 05:25
Здоровье
«Мальчик в пузыре»: в Китае ребенок родился в мешке
В Китае женщина родила ребенка в амниотическом мешке, тот появился на свет после кесарева сечения, и задышал он спустя две минуты после появления на свет, сообщает Daily Mail.
Московский Комсомолец 02:55
Политика
Путин прибыл в Абу-Даби с государственным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолет приземлился в аэропорту Абу-Даби.
ФАН 05:13
Космос
Первые следы жизни на Марсе в NASA нашли еще 40 лет назад
Первые следы, указывающие на присутствие жизни на Марсе, были обнаружены в NASA еще 40 лет назад.
Актуальные Новости 13 октября в 03:40
Общество
В РАНХиГС отметили снижение доли россиян занятых в «теневой» экономике
Доля россиян, занятых в теневой экономике, сократилась за последние два года, показало исследование РАНХиГС.
РИА Новости 05:16
Футбол
Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы
Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.
Евро-футбол.ру вчера в 16:37
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Происшествия
Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Футбол
«Спартак» может начать сотрудничество с немецким клубом «Эрцгебирге»
Президент клуба второй Бундеслиги "Эрцгебирге" Хельге Леонхардт сообщил о намерении заключить договор о сотрудничестве с московским "Спартаком", передает Bild.
Газета.Ru 07:41
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01