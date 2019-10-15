Политика

Газета.RuГазета.RuКортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

Автомобили с надписью "ДПС" на кириллице сопровождали лимузин президента России Владимира Путина, прилетевшего в ОАЭ. Кроме того, президентский "Аурус" ехал под эскортом конной гвардии - всадники держали в руках флаги двух держав.
Читать в источнике
Комментировать158

Подробнее о событии

Как Путина встретили в ОАЭ

RT на русском08:34

Царские почести. Как встречают Владимира Путина в разных странах

Life.ru09:31

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС

Российская газета05:11

Путина в Абу-Даби встретили конный эскорт и семь истребителей

ТАСС06:00

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС»

РИА Новости06:16

Исламоведы объяснили, почему Путина эффектно встретили в арабских странах

Телеканал 360°08:05

Кортеж Путина в Эмиратах сопроводили «фальшивые» машины ДПС

Московский Комсомолец05:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Происшествия

Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции

Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Финансы

Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды

Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Происшествия

В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими

Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей в Калужской области, в котором погибли четыре человека и один получил травмы, сообщает во вторник управление МВД по региону.
РИА Новости 08:48
Гаджеты

Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro

Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
OAnews 04:39
Политика

В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие

США передадут России контроль над сирийским Манбиджем

RuNews24.ru 08:32
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Lenta.ru 08:53
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

РБК 08:03
Общество

Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
ТАСС 07:28
Киберспорт

Утечка: геймплей за Орду и Альянс в Warcraft III: Reforged

Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам.
Мир фантастики 02:57
Происшествия

Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
RT на русском 07:06
Происшествия

Задержан новый фигурант «московского дела»

Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Газета.Ru 08:52
Происшествия

В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую

В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Хоккей

Аферист вынудил родителей хоккеиста продать квартиру ради НХЛ

Родителям Денис показал удостоверение хоккейного агента, после чего заявил, что может помочь устроить Рината в НХЛ через свои связи, но это будет стоить 1,5 миллиона рублей.
Metaratings вчера в 10:33
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Политика

Госдума рассмотрит отмену моратория на смертную казнь

В Государственной думе рассмотрят инициативу о частичной отмене моратория на смертную казнь в России.
Оka.fm 08:00
Общество

Группу поддержки Заворотнюк разблокировали

Долгое время восстановить доступ не удавалось, поэтому опровержения информации из СМИ публиковались на официальной странице самой Анастасии Заворотнюк.
Вести Подмосковья 01:00
Технологии

Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства

Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или использования их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий.
News.ru 09:24
ЖКХ

Россияне заплатят за ЖКХ по-новому

Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
РЕН ТВ 06:18
Авто

В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Известия 05:49
Общество

Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»

Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
РБК 09:16
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Известия 08:01
Политика

ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам

Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
RT на русском 08:19
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия

В СКР научились устанавливать личности преступников в масках

Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.
Газета.Ru 06:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное