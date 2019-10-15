Автомобили с надписью "ДПС" на кириллице сопровождали лимузин президента России Владимира Путина, прилетевшего в ОАЭ. Кроме того, президентский "Аурус" ехал под эскортом конной гвардии - всадники держали в руках флаги двух держав.

Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники

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