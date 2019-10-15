Политика
Газета.RuКортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
Автомобили с надписью "ДПС" на кириллице сопровождали лимузин президента России Владимира Путина, прилетевшего в ОАЭ. Кроме того, президентский "Аурус" ехал под эскортом конной гвардии - всадники держали в руках флаги двух держав.
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Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
Политика
Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Происшествия
В Калужской области возбудили дело из-за ДТП с четырьмя погибшими
Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием грузовика и легковых автомобилей в Калужской области, в котором погибли четыре человека и один получил травмы, сообщает во вторник управление МВД по региону.
Гаджеты
Компания Realme представила недорогой флагманский смартфон X2 Pro
Компания Realme официально представила недорогой флагманский смартфон.
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
Армия и оружие
США передадут России контроль над сирийским Манбиджем
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве россиянки из-за Audi
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной, которая была найдена мертвой после того, как решила продать свой автомобиль.
Экономика
МВФ понизил прогноз по росту ВВП России
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Общество
Госдума ввела компенсации членам ЖСК при банкротстве застройщика
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон о выплате возмещения членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков.
Киберспорт
Утечка: геймплей за Орду и Альянс в Warcraft III: Reforged
Похоже, ремейк Warcraft III в сети появляется по кусочкам.
Происшествия
Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
Происшествия
Задержан новый фигурант «московского дела»
Еще один фигурант по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля задержан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
Хоккей
Аферист вынудил родителей хоккеиста продать квартиру ради НХЛ
Родителям Денис показал удостоверение хоккейного агента, после чего заявил, что может помочь устроить Рината в НХЛ через свои связи, но это будет стоить 1,5 миллиона рублей.
Политика
Госдума рассмотрит отмену моратория на смертную казнь
В Государственной думе рассмотрят инициативу о частичной отмене моратория на смертную казнь в России.
Общество
Группу поддержки Заворотнюк разблокировали
Долгое время восстановить доступ не удавалось, поэтому опровержения информации из СМИ публиковались на официальной странице самой Анастасии Заворотнюк.
Технологии
Россия вошла в топ-5 стран по атакам на умные устройства
Злоумышленники заражают сети умных устройств для проведения DDoS-атак или использования их в качестве прокси-сервера для совершения других типов вредоносных действий.
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Общество
Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко
Госдума 24 октября рассмотрит вопрос о снятии неприкосновенности с депутата Николая Герасименко и направлении в суд возбужденного против него дела об административном правонарушении.
Авто
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.
Общество
Минюст потребовал ликвидировать движение Пономарева «За права человека»
Министерство юстиции потребовало ликвидировать движение «За права человека», лидером которого является правозащитник Лев Пономарев.
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Политика
ВС России оставил в силе приговор двум украинским диверсантам
Верховный суд России оставил в силе приговор гражданам Украины Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову, которые были осуждены на 14 лет лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму в 2016 году.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
Происшествия
В СКР научились устанавливать личности преступников в масках
Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.