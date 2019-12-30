Происшествия

ИзвестияИзвестияКортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

Кортеж машин иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», поддерживаемого Ираном, подвергся авиаудару в пригороде Багдада. Об этом сообщает Reuters в субботу, 4 января. По данным агентства, транспорт был атакован с воздуха в районе Эт-Таджи на севере города.
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Источник: при авиаударе на севере Багдада погибли пять человек

RT на русском18:56

На севере Багдада автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару

РБК18:43

СМИ: кортеж шиитского ополчения подвергся авиаудару в северном пригороде Багдада

ТАСС18:10

На севере Багдада автоколонна шиитского ополчения подверглась авиаудару

Российская газета18:31

Иранское ополчение около Багдада подверглось авиаудару

Lenta.ru18:31

Кортеж иракского ополчения подвергся авиаудару под Багдадом

Известия18:31

Шиитское ополчение рассказало об авиаударе по своей колонне в Багдаде

РИА Новости19:04
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 19:17, Ашберн
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru 18:46
Авто

Chevrolet NIVA временно оставит свое название после смены собственника

Наверняка, Chevrolet NIVA получит новое название лишь после появления обновлённой модели, которая в данный момент создаётся на основе проектов Renault-Nissan.
CarsWeek.ru вчера в 14:09
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Samsung представила новые версии флагманских смартфонов

Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
РИА Новости 13:28
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Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».
RT на русском 17:55
Наука

Ученые научились снижать уровень железа в питьевой воде с помощью модифицированного угля

Международная группа ученых, в которую вошли специалисты Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", разработала модифицированный активированный уголь для более эффективной очистки воды с высоким содержанием железа на станциях водоснабжения, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
ТАСС Наука вчера в 22:21
Энергетика

Прогноз на 2020 год: сколько будут стоить нефть и рубль

Как изменятся цены на нефть в 2020 году Средние цены на нефть в следующем году не превысят $65 за баррель, такую оценку дали РБК российские нефтяники и эксперты.
РБК 01:03
Общество

Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

Стали известны самые безопасные туристические направления 2020 года по оценке страховой компании BHTP, сообщает Express.
РИА Новости 14:31
Космос

Первый полёт Starship в космос состоится весной 2020 года

Илон Маск, опубликовав видеоролик с площадки, где ведётся работа над Starship, спровоцировал у своих подписчиков вопрос, когда же случится первый полёт корабля.
Популярная механика вчера в 23:51
Армия и оружие

В ООН заявили, что поддержка воюющих сторон в Ливии усугубит конфликт

Иностранная поддержка воюющих сторон в Ливии усугубит конфликт и усложнит достижение мирного решения, цитирует «РИА Новости» заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
Коммерсантъ 18:50
Армия и оружие

Военные ЗВО получат в 2020 году партию зенитных «Панцирей-С»

РИА Новости 19:02
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК 01 января в 03:21
Космос

Для полётов в космос придётся впадать в спячку

Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз родила первенца

У 47-летней актрисы и гитариста рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
StarHit.ru 01 января в 07:00
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Газета.Ru 16:59
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Политика

Сенатор США предупредил о последствиях гибели генерала КСИР

Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что возможное убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани может привести к региональной войне.
RT на русском вчера в 22:04
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Экономика

Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

Министр экономики Тимофей Милованов, в свою очередь, назвал главными факторами падения почти всех видов промышленности системную нехватку спроса на продукцию и негативное влияние укрепления гривны на конкурентоспособность украинских производителей.
РИА Новости 18:38
Армия и оружие

В США пофантазировали о российских истребителях будущего

Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Lenta.ru 09:08
Игры

LunchHouse Software работает над идейным наследником отменённого приквела Portal

Студия LunchHouse Software работает над игрой, которая вдохновлена отменённым приквелом для Portal под названием Aperture Camera.
Игромания.ру 13:49
Авто

В МВД РФ разъяснили новые правила регистрации автомобилей

По данным издательства «РИА», в России начали действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
RuNews24.ru 01 января в 05:42
Общество

В Методистской церкви возник раскол из-за споров о гомосексуальности

Протестантская Объединенная методистская церковь планирует разделиться на две или более конфессии из-за непреодолимых разногласий по вопросу о гомосексуальности, сообщила в пятницу официальная новостная служба церкви.
РИА Новости 17:13
Армия и оружие

США пытались сорвать учения России, Ирана и Китая

Совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием «Пояс морской безопасности» состоялись 27–30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Рамблер вчера в 08:40
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Гаджеты

CES 2020: бесшумный ПК IdeaCentre Creator 5 и пара мониторов Lenovo с USB-C

3DNews 16:33
Политика

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам

Венесуэльская PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности и президента компании Рафаэля Рамиреса, а также источники.
Коммерсантъ 17:45
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат

По словам Бондарчука, прокатные права на "Вторжение" уже приобрели несколько стран Европы, Прибалтики, Япония и другие.
Ревизор.ру 01 января в 01:29
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