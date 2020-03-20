Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.

Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Энергетика Bloomberg: Трамп дал пинок ценам на нефть Нефть продолжает расти после заявления президента США Дональда Трампа о своем возможном вмешательстве в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, потрясшей нефтяные рынки на фоне снижения спроса.

Политика В Кремле прокомментировали петицию общественников по коронавирусу Кремль ознакомился с петицией общественных деятелей, потребовавших принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Политика ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.

Общество В России выздоровели девять заразившихся коронавирусом Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.

Здоровье Российские врачи назвали способы снизить риск заражения коронавирусом Риск заразиться коронавирусом снижается при наличии прививки от гриппа, поскольку в целом вакцинация повышает иммунную защиту организма от любой инфекции.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Экономика В Кремле назвали факторы ослабления курса рубля Ослабление курса рубля связано с целым комплексом факторов, ЦБ и правительство РФ принимают меры, кроме того, на смену волатильности всегда приходит период стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Спорт Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.

Общество Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище Писателя и лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Музыка Российские синхронистки исполнили танец из клипа Little Big Девушки из сборной России по синхронному плаванию — Алла Шишкина, Марина Голядкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Александра Пацкевич — исполнили под водой танец под песню UNO, с которой Little Big планировали выступить на «Евровидении-2020».

Гаджеты Reuters: Apple ограничила продажу iPhone до двух штук на руки Компания Apple ограничила продажу смартфонов iPhone в интернет-магазинах в ряде стран, включая США и КНР, до двух телефонов одной модели на человека на фоне распространения коронавируса.

Здоровье Описаны пищеварительные симптомы коронавируса В течение десяти дней ученые анализировали симптомы более 200 пациентов с выявленной инфекцией и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита.