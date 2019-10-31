Политика
RT на русскомКорвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Ранее сообщалось, что Путин в Калининграде осмотрит корвет «Гремящий». Как писало немецкое издание Stern, ракеты «Циркон» оказались быстрее, чем ранее предполагали западные эксперты.
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Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Шоу-бизнес
Косметолог раскрыла секрет омоложения Пугачевой
Секрет резкого омоложения примадонны российской эстрады раскрыла косметолог Татьяна Брызгалкина.
ФАН 03:45
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 09:03
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
ToDay News Ufa 00:04
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК 16:20
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor вчера в 23:28
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
ТК Звезда вчера в 17:57
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Wday.ru вчера в 10:00
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru 17:07
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Политика
Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве
На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.
Взгляд.ру 05:14
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM 17:17
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
Турция не приемлет использование термина «геноцид» в отношении событий 1915 года.
Военное дело вчера в 03:23
Кино
Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»
Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM 08:10
Политика
В России вступил в силу закон о «суверенном Рунете»
1 ноября вступила в силу большая часть поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», получивших неофициальное название закон о «суверенном Рунете».
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Дочь Успенской перенесла новую операцию и впала в депрессию
Суть событий 12:14
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Футбол
Карпин раскрыл проблемы «Ростова» после проигрыша «Спартаку»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о проигрыше в матче 1/8 финала Кубка России сс "Спартаком".
Газета.Ru 16:31
Политика
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
РИА Новости 16:50
Гаджеты
TNAA опубликовала полные характеристики Xiaomi Mi CC9 Pro
Считается, что это будет Xiaomi Mi CC9 Pro, который должен быть представлен уже 5 ноября.
3DNews 29 октября в 02:29
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Общество
Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился
Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».
Ведомости 17:04
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41