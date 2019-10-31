Политика
RT на русскомКорвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Ранее сообщалось, что Путин в Калининграде осмотрит корвет «Гремящий». Как писало немецкое издание Stern, ракеты «Циркон» оказались быстрее, чем ранее предполагали западные эксперты.
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Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Футбол
Бакаев: дерби против ЦСКА в Кубке России для нас желанное, ждем матч
Футболисты московского "Спартака" с нетерпением ждут матча четвертьфинала Кубка России против столичного ЦСКА, единственной проблемой является то, что игра состоится только весной 2020 года, заявил полузащитник "красно-белых" Зелимхан Бакаев.
Экономика
Россия достроит в Нигерии сталелитейный завод, который начали возводить в 1979 году
Завод мощностью 3 млн т в год начали строить в 1979 году при содействии СССР. На эти цели было направлено $8 млрд.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Происшествия
В Петербурге почтили память жертв авиакатастрофы над Синаем
Ранним утром 31 октября в Троице-Измайловском соборе Санкт-Петербурга прошла панихида по пассажирам и экипажу рейса 9268, погибшим в воздушном пространстве Египта четыре года назад.
Происшествия
Знакомый рассказал о характере убийцы ребёнка в детсаду в Нарьян-Маре
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, был довольно отстранённым от жизни человеком.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова считает себя плохой мамой
Сама Решетова признается, что всё равно чувствует себя плохой мамой, оставляя ребёнка даже на пару часов.
Происшествия
Мать убитого в детсаду мальчика: «Воспитатели пили чай»
Убийство шестилетнего мальчика в детском саду во время «тихого часа» потрясло 31 октября Нарьян-Мар.
Футбол
«Ливерпуль» и «Арсенал» забили десять голов на двоих
Кино
Составлен рейтинг лучших хорроров десятилетия
Лучшие хорроры определяли сами зрители. За основу брали их оценки на сайте проекта за последние 10 лет.
Политика
Все посольства Израиля возобновят работу 1 ноября
Дипмиссии прекратили работу накануне.
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Экономика
Reuters узнал детали переговоров Гуцериева и «Траста» на 135 млрд руб
Reuters со ссылкой на презентацию Траста пишет, что общий ущерб от сделок, «причиненный банку бывшими контролирующими лицами», Траст и KPMG оценили в примерно 372 млрд руб.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме.
Армия и оружие
Из сектора Газа по территории Израиля выпущена ракета
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в четверг вечером ракету по Израилю. Об этом информировала армейская пресс-служба.
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться иностранцами в России
Спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут перестать считаться легионерами в РФ.
Транспорт
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября, сообщила журналистам первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Политика
Асад прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
Президент Сирии Башар Асад оценил меморандум, который заключили главы России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган по урегулированию ситуации в арабской республике.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Наука
Причину пристрастия к алкоголю и сладкому объяснили ученые
Армия и оружие
Премьер-министр Норвегии: российские подлодки не несут угрозу Норвегии
В сообщении говорится, что премьер-министр Норвегии заявила о том, что для защиты своей территории от российских субмарин и существует членство в НАТО.
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.