Политика

RT на русскомRT на русскомКорвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Министр в ответ улыбнулся и кивнул головой. Ранее сообщалось, что Путин в Калининграде осмотрит корвет «Гремящий». Как писало немецкое издание Stern, ракеты «Циркон» оказались быстрее, чем ранее предполагали западные эксперты.
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