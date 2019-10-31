Владимир Путин посетил в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и строящийся корвет "Гремящий", который могут оснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Глава государства осмотрел помещения корвета, системы вооружения и оборудования.

Политика США ввели новые санкции против Ирана США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

Транспорт Минтранс подготовил ПДД для гироскутеров Министерство транспорта России подготовило проект о введении правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, которые обозначат как "средства индивидуальной мобильности".

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Армия и оружие Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.

Экономика Сбербанк понизил ставки по ипотеке Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,3%. Об этом 31 октября заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Армия и оружие Асад прокомментировал соглашение России и Турции по САР Сирийский лидер Башар Асад в интервью сирийским гостелеканалам прокомментировал соглашение России и Турции по Сирии.

Автоспорт Формула 1 утвердила регламент на 2021 год На специальной пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Остине руководство Формулы 1 подтвердило, что новые технические, спортивные и финансовые правила утверждены и вступят в силу в 2021 году.

Общество Первый проект по переводу самолетов в российский реестр провалился Azur Air перевела в Государственный реестр гражданских судов России только один самолет и не планирует переводить остальные, рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Павел Терещенко на отраслевом форуме «Крылья будущего».

Шоу-бизнес Михалкова ушла из «Уральских пельменей» 36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.

Общество МФО запретили выдавать займы под залог жилья Частным микрофинансовым организациям (МФО) с 1 ноября запрещено заключать договоры потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем.

Общество Росреестр оповестит собственников о попытках продать их недвижимость С 1 ноября собственников начнут уведомлять о поступлении в регистрирующий орган электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности.

Экономика Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству Газета "Ведомости" со ссылкой на письмо замминистра промышленности и торговли Александра Морозова сообщала, что заводу до 2024 года выделят дополнительное финансирование, что позволит ему выйти на серийное производство микроэлектроники, а уже в 2026 — 2027 годах он сможет начать массовое производство интегральных схем по технологии 28 нм.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Здоровье Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.

Театры Представлены номинанты на премию «Золотая маска» Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».

Общество Без сомнительной муки. В России изменили ГОСТ на хлеб Что было не так с ГОСТом Мука "общего назначения" появилась в "гостовском" хлебе в начале 2000-х годов, рассказала начальник отдела сертификации федерального "Центра оценки качества зерна" Галина Кулакова.

Экономика Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.

Здоровье В поликлинику №1 Петропавловска теперь можно записаться предварительно В Петропавловской поликлинике №1 изменился порядок записи на плановый прием к узким специалистам: талоны можно получить по предварительной записи, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в краевом Минздраве.

Шоу-бизнес Вележева признала вину после скандала в самолете Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Наука Первые представители Homo sapiens появились в Африке Представители Homo sapiens появились у берегов реки Замбези, там они прожили около 70 тыс. лет до того момента, как их потомки начали колонизировать Африку.