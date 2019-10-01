Корвет "Гремящий" оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения в Калининграде строящегося корабля. Поднявшись на борт корвета, президент осмотрел его помещения, а также познакомился с системами вооружения и оборудования.

с чего всё началось

Как сообщает ТАСС, Путин посетил строящийся корвет «Гремящий». Командир корабля Роман Довагайлов рассказал президенту об особенностях управления, а также обратил внимание на нос «Гремящего» и завил, что в перспективе там могут быть размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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