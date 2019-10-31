Политика
ИзвестияКорвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как сообщает ТАСС, Путин посетил строящийся корвет «Гремящий». Командир корабля Роман Довагайлов рассказал президенту об особенностях управления, а также обратил внимание на нос «Гремящего» и завил, что в перспективе там могут быть размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон».
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Политика
Верховная рада Украины приняла закон о выделении ГТС из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона №2239-1 о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» и создании независимого оператора ГТС.
Коммерсантъ 13:25
Теннис
Эшли Барти стала полуфиналисткой Итогового чемпионата WTA
Австралийская теннисистка Эшли Барти победила чешку Петру Квитову на групповом этапе Итогового чемпионата WTA в Шэнчьжэне - 6/4, 6/2.
GoTennis.ru 08:10
Политика
Зеленский назвал дату начала разведения сил в Петровском
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения в Донбассе начнётся 4 ноября.
News.ru 06:33
Политика
На заседании Госсовета обсудили вопросы здравоохранения
Накануне состоялся семинар, на котором губернаторы обсудили укрепление первичного звена здравоохранения, оптимизацию расходов в системе ОМС, развитие и укрепление звена высокотехнологичной медицины, кадровые проблемы.
Осетия-Ирыстон 10:06
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
РБК 14:33
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
Газета.Ru 01:22
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru 13:41
Армия и оружие
Су-57 получил новое кодовое обозначение в НАТО
Российский истребитель СУ-57 получил в НАТО новое кодовое обозначение «Felon» (уголовник).
Военное дело 11:02
Политика
Путин прибыл в Венгрию с визитом
Национальная служба новостей вчера в 11:11
Наука
Раскрыт механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские ученые провели анализ существующей информации о золотистом стафилококке, чтобы выяснить, как человеческая кожа противостоит ему.
МедиаПоток 04:04
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 12:46
Гаджеты
NVIDIA представила GeForce GTX 1660 Super и 1650 Super
Компания NVIDIA наконец представила видеокарты GeForce GTX 1660 Super и GeForce GTX 1650 Super.
Игромания.ру 29 октября в 13:09
Политика
США официально признали геноцид армян в Турции
29 октября Палата представителей США официально признала геноцид армян в Турции.
МонаВиста вчера в 04:52
Общество
Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью
Gazeta.SPb вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Вележева признала вину после скандала в самолете
Заслуженная артистка России Лидия Вележева созналась в том, что вела себя некорректно на борту рейса Москва – Тель-Авив, откуда ее накануне сняли из-за дебоша.
Культуромания 09:24
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Щербаком
Президент «Авангарда» Максим Сушинский сообщил, что омский клуб расторг контракт с нападающим Никитой Щербаком.
Чемпионат 05:01
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Российская газета 11:08
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Оказалось, что самым опасным возрастом у мужчин является период жизни после 40-летнего рубежа.
ToDay News Ufa 00:04
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон совершает попытки наладить отношения с Меган Маркл
Как передает Express, Миддлтон позвонила Маркл и провела беседу, а также она старается собрать всех членов семьи вместе, чтобы помочь герцогине Сассекской в трудной ситуации.
Дни24 вчера в 03:37
Здоровье
Онколог заявил, что победить рак невозможно
Даже если человек в результате все равно погибнет от рака, позади у него будут 20-30 лет полноценной жизни, что уже — победа, убежден специалист.
Medical Note вчера в 08:47
Общество
Решение о переходе на кассетные подшипники отменят в суточный срок
По итогам совещания, сообщил представитель господина Козака Илья Джус, «принято принципиальное решение Минтрансу в суточный срок признать утратившим силу приказ Минтранса от 25 октября 2019 года в части обязательного перехода на подшипники кассетного типа с 1 января 2021 года».
Коммерсантъ 10:58
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Коммерсантъ 12:27
Экономика
Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
РБК 09:34
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
РИА Новости 13:58
Происшествия
Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru 29 октября в 08:25