Армия и оружие
ИзвестияКорвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как сообщает ТАСС, Путин посетил строящийся корвет «Гремящий». Командир корабля Роман Довагайлов рассказал президенту об особенностях управления, а также обратил внимание на нос «Гремящего» и завил, что в перспективе там могут быть размещены гиперзвуковые ракеты «Циркон».
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Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, заявили об обнаружении нового вируса под названием Xhelper.
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