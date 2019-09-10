Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКорзины жеребьёвки Евро-2020 и состав группы сборной России

Ирландия — Дания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 18 ноября
Стадион «Авива Стэдиум»
13′
Томас Дилэйни
Пьер-Эмиль Хёйбьерг
33′
Лассе Шёне
33′
Андреас Корнелиус
Каспер Дольберг
Джон Иган
Киран Кларк
46′
Гленн Уэлан
55′
Конор Хурихэйн
Каллум Робинсон
68′
73′
Мартин Брэйтуэйт
Джеймс Макклейн
78′
Гленн Уэлан
Шон Магуайр
82′
84′
Лассе Шёне
Андреас Кристенсен
Мэтт Доэрти
85′
90′+3′
Каспер Шмейхель
4 фото
Жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте (Румыния) в 20:00 по московскому времени.
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