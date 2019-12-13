Политика
РИА НовостиЕвросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев.
— Шарль Мишель, бельгийский политикГазета.Ru вчера в 19:32
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