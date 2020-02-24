Политика
РИА НовостиКосачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
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с чего всё началось
Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.РИА Новости01:29
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Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Хоккей
В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку
В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией
Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Музыка
Лоза похвалил выбор Украины для участия в Евровидении
Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Авто
Названы самые лучшие автомобильные бренды в мире
Армия и оружие
На Украине планируют закупить три тысячи ракетных комплексов
Напомним, 18 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял Гособоронзаказ, в соответствии с которым на 2020 год предусмотрены мероприятия на сумму 21,25 млрд гривен.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Здоровье
Федеральный центр СПИДа: ситуация с ВИЧ в России не стабилизировалась
Вопреки заявлениям Минздрава ситуация с заражением ВИЧ в России не стабилизировалась и не имеет тенденции к снижению.
Экономика
Названы регионы с наилучшим соотношением аренды жилья и зарплат
При зарплате в 46,2 тыс. руб. у среднестатистического россиянина останется 31,3 тыс. руб. В среднем по России наем отнимет 32% заработной платы, подсчитали эксперты портала Domofond.ru, которые сравнили средние зарплаты и арендные ставки на однокомнатные квартиры по стране и в регионах.
Теннис
Хачанов победил Кукушкина в первом круге турнира в Дубае
На счету Хачанова 6 эйсов, 2 двойных ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. Кукушкин 1 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. В следующей стадии турнира российский теннисист встретится с победителем встречи индийца Праджнеша Гуннесварана и австрийца Денниса Новака.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Футбол
Кавани забил 200 голов за «ПСЖ»
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе
Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Политика
Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
Армия и оружие
На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием
В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк помолилась за здоровье мамы в Ватикане
Девушка посетила Сикстинскую капеллу в Ватикане, где, судя по всему, помолилась за здоровье матери.
Общество
Канарские острова накрыла песчаная буря
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Гаджеты
Флагманским смартфонам Samsung грозит дефицит
Как пишет источник, коронавирус грозит дефицитом топовых смартфонов Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Энергетика
В Польше ждут снижения цен на российский газ
Польша надеется на благоприятный исход событий. Польская «PGNIG» и российский «Газпром» заключили договор о поставках газа еще в 1996 году.
Футбол
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Вест Хэм»
Чемпионат Англии 27-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.