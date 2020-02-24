Политика

РИА НовостиРИА НовостиКосачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
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с чего всё началось

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости01:29

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Причину разногласий между Россией и Украиной назвали в Совфеде

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Косачев призвал прекратить поддержку «партии войны» на Украине

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Lenta.ru06:04

Косачев назвал причину разногласий между РФ и Украиной

РЕН ТВ01:40

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

РИА Новости01:29
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На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
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Ученые выяснили, как можно защитить организм от всех вирусов

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Газета DAILY 21 февраля в 12:12
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Калининград 24 07:08
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Официальный курс евро вырос на 65 копеек

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 55,95 коп. и составил 64,3008 руб.
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Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Газета.Ru вчера в 05:09
Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

ГЛАС.RU вчера в 23:19
Технологии

Google выпустила новую версию Android

ТК Звезда вчера в 00:31
Политика

Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
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Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
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Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты

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Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине

Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам.
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Стало известно, кто представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020»

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Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
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ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии

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Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»

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Истребитель МИГ-29К потерпел крушение в Индии

Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил.
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Уткин назвал чемпиона РПЛ в этом сезоне

Российский блогер Василий Уткин уверен, что золото РПЛ в этом сезоне выиграет питерский «Зенит».
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Канарские острова накрыла песчаная буря

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