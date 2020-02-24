Политика
РИА НовостиКосачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.
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с чего всё началось
Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.РИА Новости01:29
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Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Наука
Ученые выяснили, как можно защитить организм от всех вирусов
Специалисты обнаружили уникальный белок, который может стать основной для универсального препарата, способного бороться с большинством видов вирусов.
Здоровье
Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Финансы
Официальный курс евро вырос на 65 копеек
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара увеличился на 55,95 коп. и составил 64,3008 руб.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Технологии
Google выпустила новую версию Android
Политика
Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Музыка
Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Политика
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Политика
В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке
Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Гаджеты
Игровой смартфон с огромной АКБ выпустит «Xiaomi»
Шоу-бизнес
Ирина Билык отказалась рожать из-за страха перед смертью
Известная украинская певица рассказала о проблемах, с которыми столкнулась пару лет назад, из-за чего она не смогла самостоятельно родить.
Происшествия
Выстреливший в жену петербуржец попросил у судьи его расстрелять
По данным следствия, в минувшую пятницу петербуржец поссорился с женой, после чего выстрелил в её голову из пневматического ружья.
Здоровье
Почему нужно чаще есть курагу, рассказали специалисты
Политика
Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине
Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам.
Музыка
Стало известно, кто представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020»
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram.
Армия и оружие
ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Происшествия
Истребитель МИГ-29К потерпел крушение в Индии
Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил.
Футбол
Уткин назвал чемпиона РПЛ в этом сезоне
Российский блогер Василий Уткин уверен, что золото РПЛ в этом сезоне выиграет питерский «Зенит».
Общество