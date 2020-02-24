Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

с чего всё началось

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Экономика Наценки аптек выросли впервые с 2016 года По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.

Экономика Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство.

Футбол В России закрылось трансферное окно 22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.

Здоровье Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Политика Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Музыка Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.

Политика В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Политика Президент Польши назвал Россию агрессором на Украине Президент Польши Анджей Дуда назвал Россию агрессором на Украине и отметил, что Москва так же ведет себя по отношению к другим государствам.