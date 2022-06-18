РБККосачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзитуЗапрет Литвы на транзит в Калининградскую область с остальной территории России подсанкционных товаров нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС.РБКСенатор написал в своем Telegram, что одним из документов, положения которого нарушены действиями литовских властей, является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года.ПрофильЛитовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза.Взгляд.руО запрете на транзит грузов в Калининградскую область губернатор региона Антон Алиханов сообщил 17 июня.ИзвестияЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняПрофильВечерняя МоскваНародные новостиРоссийская газетаГазета.RuREGNUMКомсомольская правдаLife.ruИзвестияТелеканал 360°РЕН ТВТК ЗвездаПятый каналПодробнее о событииКосачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзитуРБКвчера в 16:54Косачев: Блокадой Калининграда Литва нарушает международные актыРоссийская газета17:16Вице-спикер СФ Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзитуРИА Новости17:12Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзитуИзвестия22:30Сенатор Косачёв: Литва блокадой Калининграда нарушает ряд международно-правовых актовRT на русскомвчера в 16:52Косачев: Литва блокадой Калининграда нарушает международные акты, включая обязательства ЕСГазета.Ruвчера в 16:48Сенатор Косачев: Литва нарушает международно-правовые акты, начиная блокаду КалининградаLenta.ru17:47Показать ещёОценить1KПоделиться