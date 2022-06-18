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Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту

Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область с остальной территории России подсанкционных товаров нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС.
РБК
Сенатор написал в своем Telegram
, что одним из документов, положения которого нарушены действиями литовских властей, является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом от 24 июня 1994 года.
Профиль
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза.
Взгляд.ру
О запрете на транзит грузов в Калининградскую область губернатор региона Антон Алиханов сообщил 17 июня.
Известия

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Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту
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Вице-спикер СФ Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту
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Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту
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Сенатор Косачёв: Литва блокадой Калининграда нарушает ряд международно-правовых актов
RT на русскомвчера в 16:52
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