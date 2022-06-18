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Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту

Запрет Литвы на транзит в Калининградскую область с остальной территории России подсанкционных товаров нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС.
РБК
17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
RT на русском
«Литва — флагман разрушения международного права», — заключил Косачев.
URA.Ru
Губернатор региона заявил, что из-за запрета транзита стоимость логистики в Калининградскую область возрастет.
Lenta.ru

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Сенатор Косачёв: Литва блокадой Калининграда нарушает ряд международно-правовых актов
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Косачев обвинил Литву в нарушении обязательств после решения по транзиту
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