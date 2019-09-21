Политика
Парламентская газетаКосачев объяснил, почему Украина отказывается от участия в сессии ПАСЕ
Украина не знает, как себя вести в условиях отсутствия комфортного для нее в последние годы антироссийского консенсуса в ПАСЕ, отсюда и отказ принять участие в ближайшей сессии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Под Одессой в ДТП погибли девять человек
В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
Происшествия
В Нижневартовске задержали троих сторонников ИГ
Бойцы СОБРа управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу задержали в Нижневартовске трех человек, которых подозревают в том, что они являются приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
РБК 10:20
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Кино
«Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной
Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.
Телепрограмма 19 сентября в 07:21
Игры
Insurgency: Sandstorm выйдет на консолях весной 2020 года
В посте на Reddit разработчики командного тактического шутера Insurgency: Sandstorm рассказали, что работают над консольной версией игры и планируют выпустить её весной 2020 года.
Игромания.ру 08:10
Происшествия
Полиция Греции арестовала подозреваемого в угоне самолета в 1985 году
Греческая полиция арестовала 65-летнего мужчину, ливанца по происхождению, подозреваемого в угоне рейса американской авиакомпании Trans World Airlines (TWA) в 1985 году.
Известия 10:27
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Гаджеты
Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.
Naked Science вчера в 07:17
Культура
В Петербурге открылась трехмерная панорама о ВОВ
В свою очередь председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров отметил, что память — самая высокая награда для тех, кто не вернулся с фронта и погиб в годы блокады.
Телеканал Санкт-Петербург 10:19
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости вчера в 05:29
Хоккей
«Ак Барс» одолел «Металлург», одержав шестую победу подряд
Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 1:2. Для казанского коллектива победа стала шестой подряд.
Чемпионат 10:28
Политика
Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии
Бату Хасиков официально вступил в должность главы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:16
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Футбол
Александр Кокорин может сыграть за «Зенит» осенью в товарищеском матче
17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из колонии в Белгородской области по УДО.
Говорит Москва 06:53
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
В Брянской области задержан подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи, им оказался их 31-летний коллега.
RT на русском вчера в 14:19
Наука
Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо
Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.
N+1 06:16
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о его разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Культура
В Сети появились новые кадры со съемок «Сватов-7»
В Сети появились новые фотографии со съемок седьмого сезона культового сериала «Сваты».
Donday.ru вчера в 09:44
Экономика
Чубайс продал часть офиса «Романов двор» возле Кремля
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
Ведомости 06:51
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47
Происшествия
Неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Пресс-служба МВД Украины сообщило, что во Львовской области, в Сокальское отделение пожаловалось руководство одного из угольных предприятий на блокировку в селе Селец неизвестными лицами железнодорожных путей на станции "Сосновка".
Московский Комсомолец 10:17