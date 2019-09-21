Украина не знает, как себя вести в условиях отсутствия комфортного для нее в последние годы антироссийского консенсуса в ПАСЕ, отсюда и отказ принять участие в ближайшей сессии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев объяснил, почему Украина отказывается от участия в сессии ПАСЕ

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