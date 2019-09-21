Политика
Парламентская газетаКосачев объяснил, почему Украина отказывается от участия в сессии ПАСЕ
Украина не знает, как себя вести в условиях отсутствия комфортного для нее в последние годы антироссийского консенсуса в ПАСЕ, отсюда и отказ принять участие в ближайшей сессии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Теннис
Федерер одержал волевую победу над Кирьосом на Кубке Лэйвера
Федерер 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Кирьоса 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Эта победа позволила Федереру вывести сборную Европы вперёд в матче с командой мира — 5:3. В следующем матче турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
Чемпионат 11:11
Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Футбол
Роман Бабаев: «Несколько матчей подряд ЦСКА преследовал злой рок»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился впечатлениями от игры команды в первых девяти турах чемпионата России.
Спорт-Экспресс 11:45
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Политика
Лукашенко решил подписать соглашение с ЕС об упрощении выдачи виз
«Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — заявил Глаз.
RT на русском вчера в 05:20
Армия и оружие
ЛНР заявила о технике ВСУ в жилых районах у линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР выявила бронетехнику Вооруженных сил Украины в жилом районе Попасной у линии соприкосновения.
РЕН ТВ 11:51
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Происшествия
Двое российских военных получили ранения в Таджикистане
RT на русском 11:04
Политика
Белый дом назвал темы переговоров Зеленского с Трампом
Белый дом подтвердит, что президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, сообщил ТАСС.
Телеканал 360° вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Наука
Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google
Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
РБК 00:54
Теннис
14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала
14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru вчера в 12:02
Происшествия
В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»
RT на русском 09:32
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
РИА Новости 10:16
Культура
Всероссийский проект «День Армии» стартовал в Музее Победы
В Музее Победы при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, РИА «Армия России» стартовал всероссийский проект «Дни Армии».
Аргументы недели 08:18
Хоккей
Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку
Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
РБК вчера в 11:15
Политика
Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали.
Известия 11:11
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
RT на русском 10:24
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика
Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону
Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
Радио Sputnik 04:10
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00