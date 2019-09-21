Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаКосачев объяснил, почему Украина отказывается от участия в сессии ПАСЕ

Украина не знает, как себя вести в условиях отсутствия комфортного для нее в последние годы антироссийского консенсуса в ПАСЕ, отсюда и отказ принять участие в ближайшей сессии, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
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В Совфеде прокомментировали отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ

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В Совфеде прокомментировали отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ

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Клинцевич назвал отказ Украины от ПАСЕ глупостью и попыткой привлечь внимание

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Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

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Федерер одержал волевую победу над Кирьосом на Кубке Лэйвера

Федерер 9 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Кирьоса 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Эта победа позволила Федереру вывести сборную Европы вперёд в матче с командой мира — 5:3. В следующем матче турнира испанец Рафаэль Надаль сыграет с канадцем Милошем Раоничем.
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BFM.ru 05:16
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Происшествия

Двое российских военных получили ранения в Таджикистане

RT на русском 11:04
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Белый дом назвал темы переговоров Зеленского с Трампом

Белый дом подтвердит, что президент США Дональд Трамп встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, сообщил ТАСС.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Наука

Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google

Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
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Теннис

14-летняя теннисистка прилетела в Москву и пропала

14-летняя абхазская теннисистка Эрика Кварчия пропала в Москве.
Lenta.ru 11:48
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«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
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Автоспорт

Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
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В Париже задержали более 120 участников акции «жёлтых жилетов»

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«Ак Барс» обыграл «Металлург», одержав шестую победу подряд

Спорт-Экспресс 10:28
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На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области

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Всероссийский проект «День Армии» стартовал в Музее Победы

В Музее Победы при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, РИА «Армия России» стартовал всероссийский проект «Дни Армии».
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Российский автопром сокращает производство, готовясь к кризису

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Промоутер ночного клуба сообщил о $15 тыс. долга Овечкина за вечеринку

Генеральный промоутер и совладелец московского клуба Icon Андреас Лобжанидзе рассказал РБК, что несколько раз устраивал в клубе вечеринки в честь хоккеиста Александра Овечкина.
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Глава Госбюро расследований Украины заявил о прослушке в его кабинете

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба заявил, что его кабинет прослушивали.
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Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
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Политика

Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.
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В столице стартовали продажи iPhone 11

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"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
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