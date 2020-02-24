Политика

Газета.RuГазета.RuКосачев призвал перестать поддерживать «партию войны» на Украине

Глава международного комитета Совета федераций Константин Косачев заявил, что на сложные отношения России и Украины влияют внешние факторы. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной

Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
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