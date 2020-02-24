Политика
Pravda.RuКосачев призвал прекратить поддержку «партии войны» в Киеве
Чтобы исправить ситуацию Косачев предлагает прекратить поддерживать "партию войны" в Киеве.
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с чего всё началось
Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.РИА Новости01:29
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Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Хоккей
«Нефтехимик» оставил «Амур» без плей-офф КХЛ
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
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Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля
Украинская певица Maruv подверглась травле у себя на родине за поздравления соотечественников с 23 февраля, так как в стране праздник Дня защитника Отечества был перенесен на 14 октября.
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Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией
Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
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Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде
Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
Армия и оружие
При авиаударе в Идлибе погибли 13 турецких военных
Турецкий военный источник сообщил, что при авиаударе в сирийской зоне деэскалации Идлиб погибли не менее 13 турецких военных.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
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Графику легендарной Need for Speed: Underground улучшили спустя 17 лет
Автор YouTube-канала Stre1itzia улучшил графику легендарной Need for Speed: Underground спустя 17 лет после её выхода.
Культура
На канале «Россия 1» сегодня выходит шпионский боевик «Герой» с Владимиром Машковым
На канале "Россия 1" сегодня выходит шпионский боевик "Герой" с Владимиром Машковым Владимир Машков согласился сниматься в сериале, потому что доверяет режиссеру Карену Оганесяну.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты
Овощи активизируют работу кишечного тракта и мешают организму перейти в фазу глубокого сна. Имбирь и чили ускоряют обмен веществ.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Авто
Представлен новый электрический Renault Twingo Z.E
Менее двух недель назад Renault объявила о планах представить Twingo Z.E. в 2020 году, и теперь электрический автомобиль провел свою официальную премьеру.
Общество
Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Аланию» в товарищеском матче
Тульский «Арсенал» в товарищеском матче обыграл владикавказскую «Аланию» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Турции, где российские клубы проводят учебно-тренировочный сбор.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Экономика
«Аграрная сверхдержава»: Украина за 10 лет нарастила экспорт зерна в 4 раза
Украина в течение последних 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в общем в 4 раза.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Наука
Употребление фруктов, овощей и сыра снижает риск ишемического инсульта
Доктор Тэмми Тонг, автор исследования и эпидемиолог по вопросам питания из Департамента здоровья населения Наффилд при Оксфордском университете, сообщил: "Наиболее важный вывод заключается в том, что более высокий уровень потребления клетчатки, фруктов и овощей тесно связан с более низким риском ишемического инсульта".