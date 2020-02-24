Причиной сложностей в отношениях России и Украины являются внешние факторы, нужно перестать поддерживать "партию войны" в Киеве, и конфликт сам прекратится, заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

с чего всё началось

Чтобы исправить ситуацию Косачев предлагает прекратить поддерживать "партию войны" в Киеве.

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