Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию. Косачев заявил, что оценка Трампом нынешнего формата G7 как устаревшего является справедливой и своевременной.
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Алексей Пушков
Трамп не чувствует, что "G7 правильно представляет происходящее в мире". Он чертовски прав, как выражаются в США. G7 устарела, став лишь клубом друзей США. Исключение России было ошибкой. Трампу не откажешь в смелости суждений. Но его желания часто расходятся с его же политикой.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 08:56
с чего всё началось
Такую точку зрения в своем Twitter-аккаунте
 озвучил председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя намерение хозяина Белого дома перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него РФ, сообщает Российский Диалог.
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