Политика
News.ruКосачев прокомментировал решение Мексики предоставить убежище Моралесу
Член Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на принятое Мехико решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Боливии Эво Моралесу. Сенатор отметил, что в этой ситуации Мексика проявила суверенную самостоятельность.
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Политика
Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем
Если торговая сделка с Китаем не состоится, США «существенно» увеличат размер пошлин на китайские товары.
Политика
Глава Пентагона на русском ответил на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер на нескольких языках, включая русский, дал ответ на вопросы журналистов относительно импичмента президента США Дональда Трампа.
Футбол
«Ростов Арену» передали в собственность Ростовской области
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
Общество
Глава Рособрнадзора рассказал, каким будет ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 2022 года в школах РФ будет введён обязательный экзамен по иностранному языку в рамках ЕГЭ.
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Политика
Депутат оценил слова Порошенко о возвращении Крыма в состав Украины
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова Крым в состав Украины.
Армия и оружие
НАТО грозит конфликт с Россией в Арктике
По словам автора статьи доцента кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США Ребекки Пинкус, в настоящее время Арктика переживает «резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях», которые грозят разрушить стабильность в регионе.
Общество
Минприроды назвало 16 регионов, которым грозит «мусорный коллапс»
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил региональным властям "обратить особое внимание" на деятельность региональных операторов по вывозу мусора в 16 регионах России, где сложившаяся ситуация может привести к "мусорному коллапсу", пишет РИА "Новости".
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника диабета
Врач-эндокринолог определил и назвал четыре характерных признака, предвещающие о начале сахарного диабета.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Происшествия
В Сети появилась петиция в поддержку Олега Соколова
На сайте общественных петиций change.org появился документ в защиту доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в личных отношениях.
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Армия и оружие
В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Общество
Кота-дебошира из приюта отправили в «одиночку» за плохое поведение
Фото: Facebook Friends For Life Animal Rescue and Adoption Organization - Houston Пользователи социальных сетей обсуждают американского кота по кличке Квилти, который угодил в "одиночку" за плохое поведение.
Экономика
В Магаданской области заканчиваются запасы мазута для котельных
В Магаданской области запасы мазута для котельных закончатся через несколько недель.