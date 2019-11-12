Политика
News.ruКосачев прокомментировал решение Мексики предоставить убежище Моралесу
Член Совета Федерации Константин Косачев отреагировал на принятое Мехико решение о предоставлении политического убежища экс-президенту Боливии Эво Моралесу. Сенатор отметил, что в этой ситуации Мексика проявила суверенную самостоятельность.
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Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета 22:05
Политика
На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Энергетика
МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Происшествия
В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9
В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 20:59
Политика
Правительство Польши отправлено в отставку
Сегодня, 12 ноября, правительство страны отправлено в отставку.
RuNews24.ru 10:35
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400
Президент США Дональд Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и вариант разрешения ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем.
Lenta.ru 22:21
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Известия 20:36
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ 22:16
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Авто
Volvo S60 получила в России «бюджетную» версию
Рекомендованные розничные цены стартуют с отметки 2 400 000 рублей за переднеприводную версию с бензиновым двигателем T4 мощностью 190 л.с. Поставки первых седанов S60 в комплектации Momentum российским дилерам Volvo Cars запланированы на февраль следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 04:50
Здоровье
Минтруд привлечет частные клиники к уходу за пожилыми россиянами
Минтруд привлечет частные медицинские клиники к уходу за россиянами старше 65-ти лет.
ФедералПресс 07:01
Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Энергетика
«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%
Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru вчера в 13:25
Армия и оружие
Дальний Восток защитят Су-34 с ракетами-убийцами
Дальневосточный военный округ укрепили уникальными ракетами Х-35У, которые получили на вооружение бомбардировщики Су-34.
Известия 17:28
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Гузеева впервые за долгое время показала мужа
Лариса Гузеева сняла своего супруга ресторатора Игоря Бухарова на видео во время шоппинга, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер 15:15
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания 00:13
Происшествия
Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину
Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.
Алтайская правда 09:28
Общество
До выборов мэра Челябинска допустили троих кандидатов
Продолжат участие в выборах главы города трое претендентов на кресло мэра: действующий врип главы города Наталья Котова, руководитель администрации Металлургического района Сергей Кочетков и директор интерната для престарелых Виталий Евгеньев.
31 канал Челябинска 07:42
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru 16:38
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43