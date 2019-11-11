Дипломат пожелал гражданам Боливии преодолеть кризисную ситуацию в стране и вернуться к нормальной жизни. «Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран», — заявил дипломат.

Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии

Происшествия Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело» На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.

Общество ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).

Транспорт Платные парковки ждут Таганку, Раменки и Печатники Совет депутатов муниципального района Таганский получил письмо первого заместителя главы ДТ Сергея Андрейкина о том, что в адрес ведомства «поступают обращения жителей по вопросу включения в зону платных парковок» 27 улиц.

Авто Автомобили дорожают в России при падении спроса Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.

Общество Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.

Экономика Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2 В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.

Политика Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.

Здоровье Названа пятерка долгожителей по знаку зодиака Астрологи обещают долгие годы жизни представителям некоторых знаков зодиака. Тельцы, скорее всего, проживут до глубокой старости.

Единоборства Волков победил Харди на турнире UFC в Москве Россиянин Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Общество В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.

Политика РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.

Здоровье Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.

Политика Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку Обновлено в 12:06 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.

Общество Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.

Общество Банковские алгоритмы Apple Card назвали сексистскими История получила огласку, и Apple отправила запрос в Goldman Sachs, однако представитель банка заявил, что не может комментировать отдельных клиентов.

Общество Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.

Культура Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса» Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.

Шоу-бизнес Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».

Общество Врачам скорой помощи в Магнитогорске повысят зарплату Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске, которые написали открытое письмо властям и пожаловались на тяжелые условия работы, повысят надбавку за работу в ночную смену.

Происшествия Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.

Политика Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.

Политика Аграрии перекрыли ключевые дороги на Украине Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины.

Общество FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити» Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».