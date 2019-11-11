Политика

SM NewsSM NewsКосачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии

Дипломат пожелал гражданам Боливии преодолеть кризисную ситуацию в стране и вернуться к нормальной жизни. «Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран», — заявил дипломат.
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