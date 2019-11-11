Политика
SM NewsКосачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Дипломат пожелал гражданам Боливии преодолеть кризисную ситуацию в стране и вернуться к нормальной жизни. «Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран», — заявил дипломат.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:26, Вашингтон
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Ведомости 00:01
Транспорт
Платные парковки ждут Таганку, Раменки и Печатники
Совет депутатов муниципального района Таганский получил письмо первого заместителя главы ДТ Сергея Андрейкина о том, что в адрес ведомства «поступают обращения жителей по вопросу включения в зону платных парковок» 27 улиц.
Коммерсантъ 03:00
Авто
Автомобили дорожают в России при падении спроса
Автопроизводители продолжают увеличивать цены в России даже в условиях общего падения спроса на новые автомобили.
Автоновости дня вчера в 22:41
Общество
Миддлтон помогла расплакавшейся Елизавете II
Елизавета II, Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз наблюдали за парадом в Лондоне, стоя на балконе здания на улице Уайтхолл.
ТВ Центр 04:44
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин указал на беспорядок при строительстве космодрома Восточный.
Известия 03:55
Здоровье
Названа пятерка долгожителей по знаку зодиака
Астрологи обещают долгие годы жизни представителям некоторых знаков зодиака. Тельцы, скорее всего, проживут до глубокой старости.
Родной город 03:58
Единоборства
Волков победил Харди на турнире UFC в Москве
Россиянин Александр Волков одержал победу над американцем Грегом Харди в со-главном поединке основного карда на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
RT на русском 09 ноября в 16:44
Общество
В России зарегистрировались более 260 тысяч самозанятых
Более 260 тыс. предпринимателей зарегистрировались в России как самозанятые с начала эксперимента.
RT на русском 03:17
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Слова депутата бундестага Антона Фризена о том, что Крым останется российским, не удивляют никого в России и наносят удар по информационной кампании на Западе, показывая, что у европейских политиков нет общей позиции по "крымскому вопросу", считает депутат Госдумы от Севастополя ("Единая Россия") Дмитрий Белик.
РИА Новости 05:06
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Вечерний курьер 04:44
Политика
Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку
Обновлено в 12:06 Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку на фоне многодневных протестов и обвинений в фальсификации итогов выборов.
BFM.ru 03:25
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
Общество
Банковские алгоритмы Apple Card назвали сексистскими
История получила огласку, и Apple отправила запрос в Goldman Sachs, однако представитель банка заявил, что не может комментировать отдельных клиентов.
iXBT.com 04:47
Общество
Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран
Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.
Rambler News Service 02:01
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb 09 ноября в 14:23
Шоу-бизнес
Многомиллионный долг Жанны Фриске погасил известный артист
Долг Жанны Фриске перед «Русфондом» в сумме 22 миллионов рублей погасил известный артист, рассказал отец певицы Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Газета Кемерова вчера в 23:55
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
Врачам скорой помощи в Магнитогорске повысят зарплату
Сотрудникам скорой помощи в Магнитогорске, которые написали открытое письмо властям и пожаловались на тяжелые условия работы, повысят надбавку за работу в ночную смену.
Znak.com 03:27
Происшествия
Приостановлено движение на кольцевой линии метро Москвы
На Кольцевой линии московского метрополитена приостановлено движение поездов по часовой стрелке из-за падения пассажира на пути.
Газета.Ru 04:36
Гаджеты
Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11
Astera вчера в 11:54
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Политика
Аграрии перекрыли ключевые дороги на Украине
Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины.
Lenta.ru 04:45
Общество
FT: семья Асада купила 19 апартаментов в «Москва-сити»
Родственники президента Сирии Башара Асада в разные годы купили не менее 19 апартаментов в жилых комплексах на территории «Москва-сити», 18 из них – в комплексе «Город столиц», еще один – в башне «Федерация».
Ведомости 04:37
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21