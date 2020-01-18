Политика
RT на русскомКосачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
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с чего всё началось
Посольство Украины в Великобритании на свой странице в Facebook сообщило о подержке ЕС и США жалобы Украины и Грузии на непровомернную деятельность России.Военное дело03:41
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Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Политика
Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра
Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
Происшествия
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Общество
Синоптики пообещали метель в Москве
В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.
Экономика
Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Происшествия
В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых
Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.
Политика
Хафтар отметил ключевую роль России в Ливии в письме Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо, в котором выразил признательность за инициативу примирения сторон конфликта и предложил провести повторную встречу в Москве.
Общество
Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства
Происшествия
В московском аквапарке девочку засосало в трубу
Происшествия
В Мексике в грузовике нашли тела десяти убитых музыкантов
Полиция обнаружила в грузовике обгоревшие тела десяти членов музыкального коллектива Sensation в мексиканском муниципалитете Чилапа-де-Альварес.
Футбол
Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Энергетика
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Культура
Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже
Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.
Футбол
Игроки «Спартака» окунули тренера по физподготовке в ванну со льдом
После окончания субботней тренировки футболисты «Спартака» окунули тренера по физподготовке Владимира Чепзановича в ванну со льдом, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Единоборства
Перед боем UFC Макгрегор и Серроне провели финальную дуэль взглядов
Оба спортсмена весят одинаково – 77 килограммов. Как известно, бой пройдет в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе.
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о домогательствах в детском приюте
Политика
Путин лично поздравил дочь Ельцина с юбилеем
Президент России Владимир Путин лично поздравил Татьяну Юмашеву с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.