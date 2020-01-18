с чего всё началось

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Политика СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.

Общество Синоптики пообещали метель в Москве В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.

Экономика Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.

Происшествия В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика ГБР Украины вызывает Порошенко на допросы Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает бывшего президента страны Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, сообщается на сайте бюро.

Политика Хафтар отметил ключевую роль России в Ливии в письме Путину Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар направил российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо, в котором выразил признательность за инициативу примирения сторон конфликта и предложил провести повторную встречу в Москве.

Футбол Слуцкий жёстко ответил Кокорину и Дзюбе в Instagram Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил футболистам «Зенита» Александру Кокорину и Артёму Дзюбе на их шутки под его постом в комментариях в Instagram.

Политика Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Культура Забастовка едва не сорвала спектакль Театра Наций в Париже Забастовка работников парижского Театра Одеон едва не сорвала спектакль открытия фестиваля "Русские сезоны" "Дядя Ваня" российского Государственного Театра Наций, передает РИА "Новости" со ссылкой на худрука театра, народного артиста России Евгения Миронова.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.