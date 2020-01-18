с чего всё началось

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.

Политика Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Политика Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.

Шоу-бизнес Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.

Политика Главой ФНС назначен Даниил Егоров Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.

Футбол Покушение на Ковачевича мог организовать бывший игрок «Реала» Заказчиком покушения на экс-футболиста туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевича может оказаться бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво, информирует газета Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.

Гаджеты Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.

Армия и оружие У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.

Экономика Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.

Политика Латвийский сейм потребовал признания Россией «советской оккупации» Заявление с требованием к России признать факт «оккупации» Латвии в период существования СССР принял 16 января высший законодательный орган Латвии — однопалатный Сейм.

Политика Берлинский саммит по Ливии призовет к созданию единого правительства Призыв к формированию единого правительства Ливии и созданию президентского совета содержится в проекте итогового коммюнике берлинского саммита по мирному урегулированию в стране, 17 января сообщает ТАСС.