Политика
RT на русскомКосачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
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с чего всё началось
Посольство Украины в Великобритании на свой странице в Facebook сообщило о подержке ЕС и США жалобы Украины и Грузии на непровомернную деятельность России.Военное дело03:41
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Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Происшествия
В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу
Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.
Политика
Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
Общество
Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX
Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении (ПО) самолетов семейства 737 MAX.
Здоровье
Вода может помочь в борьбе с лишним весом
Шоу-бизнес
Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности
Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
Единоборства
Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246
Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Религия
Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник
Энергетика
В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу
Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
Авто
Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России
Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
Политика
Главой ФНС назначен Даниил Егоров
Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
Футбол
Покушение на Ковачевича мог организовать бывший игрок «Реала»
Заказчиком покушения на экс-футболиста туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевича может оказаться бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво, информирует газета Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.
Политика
Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
Хоккей
Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
Авто
В 2021 году выйдет «Русский Прадо» от УАЗа
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Армия и оружие
Эффектные кадры: в Сети появились фото «слоновьей прогулки» МиГ-29
Напомним, МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в СССР.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии
Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
Гаджеты
Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года
Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Армия и оружие
У России оказалось больше средств ПРО, чем у США ядерных МБР
Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Гаджеты
Действительно космический смартфон. Oppo Find X2 может получиться одним из самых необычных смартфонов современности
Смартфон Oppo Find X вышел в 2018 году и был одним из самых необычных аппаратов на тот момент.
Экономика
Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно
Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
Политика
Латвийский сейм потребовал признания Россией «советской оккупации»
Заявление с требованием к России признать факт «оккупации» Латвии в период существования СССР принял 16 января высший законодательный орган Латвии — однопалатный Сейм.
Политика
Берлинский саммит по Ливии призовет к созданию единого правительства
Призыв к формированию единого правительства Ливии и созданию президентского совета содержится в проекте итогового коммюнике берлинского саммита по мирному урегулированию в стране, 17 января сообщает ТАСС.
Общество
Умер самый маленький человек в мире
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.