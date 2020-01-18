Политика

RT на русскомRT на русскомКосачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал обвинения Украины и Грузии о «неправомерной деятельности» России, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе.
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с чего всё началось
Посольство Украины в Великобритании на свой странице в Facebook
 сообщило о подержке ЕС и США жалобы Украины и Грузии на непровомернную деятельность России.
Военное дело03:41

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В Совфеде сочли провокацией заявления Киева и Тбилиси о нарушении РФ морского права

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Украина и Грузия обвинили Россию в препятствовании морским поисково-спасательным операциям

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Водолацкий заявил о необоснованности обвинений Грузии и Украины

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Газета.Ru03:34

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

РБКвчера в 20:10

Косачёв оценил обвинения Украины и Грузии в адрес России

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Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

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Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
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ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео

Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
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Происшествия

В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу

Власти Москвы подтвердили информацию о том, что в одной из городских школ подросток ударил учителя, директор учреждения после инцидента принял решение уволиться.
ТАСС 05:15
Политика

Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков

Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
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Общество

Boeing обнаружила новые уязвимости в программном обеспечении 737 MAX

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РБК вчера в 22:26
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Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru вчера в 03:19
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Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности

Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
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Единоборства

Макгрегор заработает $ 3 млн за бой с Серроне на UFC 246

Стало известно, сколько заработает Конор Макгрегор за бой с представителем США Дональдом Серроне.
Vprognoze.ru 04:34
Религия

Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник

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Энергетика

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о положительном эффекте контракта с Россией по транзиту газа.
RT на русском 06:52
Авто

Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России

Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
Rusargument вчера в 03:53
Политика

Главой ФНС назначен Даниил Егоров

Должность главы ФНС освободилась после того, как 16 января руководитель ведомства Михаил Мишустин был назначен премьер-министром России.
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Футбол

Покушение на Ковачевича мог организовать бывший игрок «Реала»

Заказчиком покушения на экс-футболиста туринского «Ювентуса» Дарко Ковачевича может оказаться бывший защитник мадридского «Реала» Рауль Браво, информирует газета Marca со ссылкой на сербское издание Telegraf.
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Политика

Захарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью.
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Хоккей

Хоккеисту Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину разбили лицо клюшкой в матче с "Нью-Джерси Девилз".
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Авто

В 2021 году выйдет «Русский Прадо» от УАЗа

Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» появится во втором полугодии 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
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Напомним, МиГ-29 является многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным в СССР.
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Спорт

Лыжник Большунов выиграл гонку на этапе КМ в Чехии

Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжному спорту в Чехии.
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Гаджеты

Дефицит процессоров Intel может сохраниться до конца 2020 года

Как сообщает тайваньский ресурс Digitimes, его отраслевые источники убеждены, что проблема дефицита процессоров Intel для ПК будет сохраняться в той или иной степени вплоть до конца 2020 года.
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Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
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Как отмечают специалисты, даже в случае, если между Россией и США произойдёт военный конфликт и США решатся на применение ядерного оружия, находящегося на вооружении этой страны количества ядерных боеголовок попросту не хватит на то, чтобы прорвать оборону российских границ.
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МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

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Действительно космический смартфон. Oppo Find X2 может получиться одним из самых необычных смартфонов современности

Смартфон Oppo Find X вышел в 2018 году и был одним из самых необычных аппаратов на тот момент.
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Экономика

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Бернар Арно возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes, сместив на второе место главу Amazon Джеффа Безоса.
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Политика

Латвийский сейм потребовал признания Россией «советской оккупации»

Заявление с требованием к России признать факт «оккупации» Латвии в период существования СССР принял 16 января высший законодательный орган Латвии — однопалатный Сейм.
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Политика

Берлинский саммит по Ливии призовет к созданию единого правительства

Призыв к формированию единого правительства Ливии и созданию президентского совета содержится в проекте итогового коммюнике берлинского саммита по мирному урегулированию в стране, 17 января сообщает ТАСС.
Красная весна вчера в 15:48
Общество

Умер самый маленький человек в мире

Вечерняя Москва вчера в 13:51
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс вчера в 17:54
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