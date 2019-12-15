Политика

RT на русскомRT на русскомКосачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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