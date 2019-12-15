Политика
RT на русскомКосачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
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Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России
Певица София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале «Легенды Ретро FM» в Москве, сообщает «Пятый канал».
Политика
Песков рассказал о разногласиях Путина и Зеленского
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
Общество
Путин ввел налог для самозанятых в 19 регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширит эксперимент по взиманию налога на профессиональный доход (НПД, налог на самозанятых) еще 19 регионов страны.
Происшествия
В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу
В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Севастополе утонул плавучий док со списанной подводной лодкой
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой, пишут ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Космос
Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет!
Политика
Председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков
На съезде Рыбаков рассказал, что пришел в «Яблоко» в 16 лет, должность заместителя председателя партии он занимает с декабря 2015 г. Рыбакову 40 лет, по образованию он экономист.
Происшествия
В результате землетрясения на Филиппинах погиб ребенок
В результате землетрясения, которое произошло на Филиппинах утром 15 декабря погибла шестилетняя девочка.
Футбол
Канте хочет покинуть «Челси» по окончании сезона
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте планирует сменить клуб по окончании сезона-2019/20.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time представил перечень лучшей электроники, появившейся за последние десять лет.
Происшествия
В Москве спасатели сняли мужчину с опоры Крымского моста
Общество
Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год
Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования
В австрийском Хохфильцене близится к завершению второй этап Кубка мира по биатлону.
Авто
Mitsubishi Pajero получит платформу от Nissan Patrol
Японские автопроизводители в рамках соглашения выпустят новый Mitsubishi Pajero, который будет создан на базе уже знакомого Nissan Patrol.
Музыка
«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2
Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».
Политика
Кремль прокомментировал идею Украины о вводе миротворцев в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода контингента ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Общество
Скончался журналист и экс-министр печати СССР Михаил Ненашев
В возрасте 90 лет ушел из жизни бывший министр информации и печати СССР Михаил Ненашев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Союза журналистов Тимура Шафира.
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Общество
«Новая газета» нашла провокатора, который работал на выборах в Мосгордуму. За «комплекс мероприятий „Любовь“» он получил 300 тысяч рублей
«Новая» нашла человека, сделавшего фотографии в квартире, где позднее «разоблачили фальсификаторов» — в сюжете Федерального агентства новостей (ФАН) показали «подпольный цех по штамповке» поддельных подписей за выдвижение Соболь.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Экономика
Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.